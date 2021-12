Ihren zweiten Ehemann Joachim Sauer lernte Angela Merkel als Kollegen kennen. Heiraten war ihnen eigentlich gar nicht so wichtig.

Immer häufiger traf sich in den 1980er-Jahren die Doktorandin Angela Merkel in der Kantine der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin-Adlershof mit einem Kollegen: Joachim Sauer, fünf Jahre älter als Angela Merkel, ein Konditorsohn aus der Lausitz, der kurz vor seiner Habilitation stand. Doch erst nach der Wende nahm seine Karriere Fahrt auf. 1993 berief ihn die Humboldt-Universität in Berlin als Ordinarius des Lehrstuhls für Physikalische und Theoretische Chemie.

Lange wollten Merkel und Sauer nicht heiraten. Der Lebensgefährte der späteren Kanzlerin hatte auch eine Ehe hinter sich, er war Vater zweier Söhne. Erst am 30. Dezember 1998 tauschte das Paar die Ringe – da war Angela Merkel Generalsekretärin einer Partei mit dem C im Namen geworden, in der es sich nicht ziemte, in „wilder Ehe“ zu leben.

Hat Joachim Sauer Einfluss auf die Politik seiner Frau? „Wir reden nicht dauernd über Politik, aber er ist ein guter Berater“, sagte die Kanzlerin einmal. Und einmal nannte sie die politischen Gespräche mit ihrem Mann „fast lebenswichtig“.