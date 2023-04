Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Deutschland gibt es kein Gesetz über Triage, jetzt verlangt das Bundesverfassungsgericht eines. Es befürchtet, dass behinderte und manche chronisch kranken Menschen sonst zu stark benachteiligt werden könnten. Wie entscheiden Ärzte heute und was könnte sich mit einem Gesetz ändern?

Was ist eigentlich Triage?

Triage (französisch für: Sortieren) bezeichnet eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssen, in welcher Reihenfolge sie Menschen