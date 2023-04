Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag findet in Mexiko eine der größten Abstimmungen in der Geschichte des 128 Millionen Einwohner großen Landes statt. Das nationale Parlament, 30 regionale Abgeordnetenhäuser, 15 Gouverneure und etwa 2000 Bürgermeister sowie andere lokale Amtsträger werden neu gewählt. Aber Dutzende Kandidaten sind schon im Wahlkampf ermordet oder entführt worden.

Alma Barragán wusste, welches Risiko sie auf sich nimmt. Sie hatte in den Wochen zuvor Freunde und Parteikollegen sterben sehen und selbst Drohungen erhalten. Dennoch lud