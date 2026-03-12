Im Wahlkampf spielt Präsenz in sozialen Medien eine große Rolle. Doch SPD und CDU scheitern bei ihren Auftritten dort oft an sich selbst – und an den Algorithmen.

Dass Aufmerksamkeit und Popularität im Wahlkampf wichtige Währungen sind, ist bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vergangenen Sonntag wieder einmal deutlich geworden. Ständige Sichtbarkeit und Reichweite in sozialen Medien wird zunehmend entscheidend. So folgen Wahlsieger Cem Özdemir rund 277.000 Menschen auf Instagram, Herausforderer Manuel Hagel nur rund 31.000 Follower. Wohl auch deshalb konnten die Grünen vor allem bei jungen Wählern punkten. Laut Infratest dimap kam die Partei auf 28 Prozent der Stimmen bei den 16- bis 24-Jährigen, die CDU nur auf 16 Prozent.

Und ein weiteres Phänomen hat sich in Baden-Württemberg bestätigt: Junge Menschen wählen überproportional politische Ränder. Die AfD lag bei den Erstwählern bei 16 Prozent, die Linke bei 14 Prozent. Das könnte vor allem an der Präsenz dieser Parteien auf den Social-Media-Plattformen liegen, auf denen täglich mehr als 90 Prozent der unter 30-Jährigen unterwegs sind. AfD und Linke erreichen dort deutlich mehr junge Menschen als CDU und SPD. Wer Reichweite hat, bestimmt die Themen, über die gesprochen wird – und kann potenziell mehr Menschen von seinen Inhalten überzeugen.

Fehler bei Social-Media-Strategie

Doch warum schaffen es die Regierungsparteien nicht, in den sozialen Medien ähnlich präsent zu sein? Zwei Gründe. Erstens: Es liegt am eigenen Unvermögen. Beiträge von CDU und SPD gehen oft an der Lebensrealität junger Menschen vorbei. Statt verstaubte Clips von Wahlkampfveranstaltungen aus Gemeindeturnhallen hochzuladen, erreicht man Erstwähler besser, wenn man sich an den kurzlebigen Trends auf Social Media beteiligt.

Das mag vielleicht im ersten Moment etwas einfältig daherkommen, wenn Spitzenpolitiker an einer Challenge teilnehmen oder auch mal für ein Video tanzen. Entscheidend dabei ist aber, die eigenen politischen Botschaften in solchen Videos mitzutransportieren.

Linke, Grüne und AfD machen vor, wie Wahlkampf in den sozialen Medien funktioniert: mit klarer Strategie, einfachen Erklärungen und wiedererkennbaren Gesichtern. Das bringt Reichweite, Popularität und am Ende Wählerstimmen – wie Özdemirs Erfolg zeigt.

Problem der Algorithmen

Zweitens: Es liegt auch an den Algorithmen. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung werden jüngeren Nutzern häufiger Inhalte von AfD und der Linken angezeigt, während Inhalte von CDU und SPD seltener sichtbar sind. Nach welchen Kriterien die Beiträge verteilt werden, ist nicht bekannt. Was aber auffällt: Wer mehr Aufmerksamkeit generiert, wird häufiger angezeigt.

Seit die relevanten Social-Media-Plattformen vergangenen Herbst politische Werbung im Zuge einer EU-Verordnung verboten haben, sind die Parteien den Algorithmen nun ganz ausgeliefert.

Das ist problematisch: Wenn junge Nutzer nur noch Beiträge sehen, die ihr eigenes Weltbild ständig bestätigen, polarisiert das unsere Gesellschaft immer mehr. Es braucht auch in sozialen Medien ein Meinungsangebot. Die EU und die Bundesregierung müssen daher dringend einen gesetzlichen Rahmen schaffen. Nur wenn die Algorithmen der Anbieter transparent für alle nachvollziehbar sind, ist ein fairer Wahlkampf in den sozialen Medien gewährleistet.