Das Desaster in Afghanistan haben auch die meisten Journalisten nicht vorhergesehen. Anders als die verantwortlichen Politiker räumen aber die wenigsten ihren Irrtum ein. Von Chefredakteur Michael Garthe

Ja, Afghanistan ist ein Desaster. Es erscheint mir notwendig, einen (selbst-)kritischen Blick auf die Berichterstattung über Afghanistan zu werfen. Es besteht kein Zweifel: Der Westen und die Nato haben mit ihrem militärischen wie auch mit ihrem zivilen Einsatz in Afghanistan die hochgesteckten Ziele weit verfehlt. Die Vorbereitung wie die Umstände ihres hastigen Rückzugs sind blamabel, die Folgen tragisch. Die Sicherheitsdienste und die Diplomatie haben weitgehend versagt. Unsere Korrespondenten vor Ort, unsere Berliner Redakteure Hartmut Rodenwoldt und Winfried Folz und unser Außenpolitik-Experte Ilja Tüchter haben das in der RHEINPFALZ in aller Deutlichkeit und Entschiedenheit dargestellt und kommentiert.

In fast allen Meinungsbeiträgen, auch der seriösen Medien, egal ob in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA …, wird kein gutes Haar an den Verantwortlichen in Politik, Diplomatie, Sicherheitsdiensten und Militär gelassen. Vielfach heißt es, der Einmarsch in Afghanistan sei von Anfang an ein Fehler und aussichtslos gewesen. Eine selbstkritische Betrachtung der Berichterstattung und Kommentierung zur Afghanistanpolitik habe ich noch nicht gefunden.

Medien ohne Selbstkritik

Ich verfolge diese Berichterstattung seit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979 und seit 1994 in verantwortlicher Position als Chefredakteur. Als nach den mörderischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf die USA deren Präsident George W. Bush dem Terror und damit auch den Taliban in Afghanistan den Krieg erklärte und Bundeskanzler Gerhard Schröder die bedingungslose Solidarität Deutschlands zusagte, stimmte die große Mehrheit der Kommentatoren dem zu. Als Deutschlands Verteidigungsminister Peter Struck 2004 zur Rechtfertigung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan sagte, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt, erntete das in den Medien auch Widerspruch, aber eben doch weit mehr Zustimmung.

Ich zählte zu jenen, die den deutschen Militäreinsatz befürworteten. Nicht, weil ich an einen dauerhaften Sieg des Westens in Afghanistan glaubte, sondern weil Deutschland in der Bündnispflicht steht und weil ich hoffte, der Einsatz werde zur Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und zur Rechtsstaatlichkeit beitragen wie auch zur Befriedung des Mittleren Ostens.

Debatte in der RHEINPFALZ-Redaktion

Ich erinnere mich, dass wir damals in der Redaktion sehr kontrovers diskutierten und zum Beispiel unsere mittlerweile leider verstorbene Politikredakteurin Monika Lauer von Anfang an von der Aussichtslosigkeit und vom Scheitern der Afghanistan-Mission überzeugt war. Dies brachte sie dann auch in ihren Meinungsbeiträgen genau so zum Ausdruck. Sie sollte recht behalten, ich nicht.

Im Moment lese ich auch in den deutschen Leitmedien Meinungsbeiträge, die alle Schuld auf die Politik abwälzen. Keiner der Kommentatoren aber schreibt, dass sein Medium selbst den Militäreinsatz in Afghanistan begründet und befürwortet hat und das sogar noch bis vor wenigen Monaten. So schaden sie der Glaubwürdigkeit der Medien und der von uns Journalisten. So einfach dürfen wir es uns nicht machen und so tun, als hätten wir zur mehrheitlichen Befürwortung der Militärintervention überhaupt nichts beigetragen. Journalisten dürfen nicht den Eindruck erwecken, sie seien Rechthaber und Besserwisser!

Den Soldaten zu Dank verpflichtet

Ob die Intervention des Westens in Afghanistan wirklich völlig vergeblich war, wird man meines Erachtens erst in weiteren 20 Jahren sagen können. Erst dann kann man beurteilen, ob die zwanzigjährige Präsenz der Nato-Soldaten und der westlichen Hilfsorganisationen doch etwas an den Wertvorstellungen und dem Selbstverständnis der Bevölkerung des Landes geändert hat. Was ohne den Militäreinsatz zwischen 2001 und heute am Hindukusch und von dort aus passiert wäre – mehr Terroranschläge? Stammesfehden? Bürgerkrieg? Noch mehr Flüchtlinge? – das wird für immer Spekulation bleiben.

Und bei aller Kritik: Was die Soldaten, die Hilfskräfte, auch die Diplomaten vor Ort in den vergangenen Tagen für die Evakuierung Tausender Menschen geleistet haben, ist bewundernswert – ein Ausweis von Mut, Können und Geschick. Sie alle haben unseren Dank dafür verdient.