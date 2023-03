Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Türkei brüstet sich damit, Regierungsgegner im Ausland zu jagen und zu entführen. Aber auch andere Staaten wie Belarus bedienen sich solcher Methoden. US-Forscher sprechenvon einem globalen Trend. Diktatoren rechtfertigen ihr Handeln und reden von Anti-Terror-Kampf.

Nachts um halb zwei hämmerten Unbekannte an die Wohnungstür der türkischen Familie Kacmaz in der pakistanischen Metropole Lahore. „15 bis 20 Mann stürmten herein, sie sagten,