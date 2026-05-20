Die künstliche Intelligenz sammelt im Internet Informationen zu einem Menschen und verfasst über ihn einen Artikel. Wie kann man sich gegen Identitätsmissbrauch wehren?

Ob Handwerker, Zahnarzt oder Restaurantbesitzer: Wer selbstständig ist und von potenziellen Kunden, Patienten oder Gästen gefunden werden will, braucht eine digitale Visitenkarte. Tobias Katzenberger aus Mannheim weiß das. Der Sounddesigner mit eigenem Tonstudio Maison Derrière betreibt deshalb eine eigenen Webseite, ist aktiv auf sozialen Medien und Karrierenetzwerken wie LinkedIn. So weit, so normal.

Bis zum Schock Ende Januar in diesem Jahr. Katzenberger hatte sich selbst gegoogelt. Das tut er regelmäßig, aus zwei Gründen, wie er sagt. Er überprüft, wie erfolgreich seine Beiträge im Internet sind, und arbeitet daran, sich von einem bekannteren Tobias Katzenberger abzugrenzen.

Fake-Artikel gefunden

„Bei Google findet man einen zusammengemorphten Tobias Katzenberger, der Sound-Engineer ist und zugleich Daniela Katzenbergers Bruder“, sagt er. Mit dem Reality-Star aus Ludwigshafen und deren Familie hat er nichts zu tun. „Ich versuche, mich durch meine Unternehmensseite und meine Präsenz im Digitalen davon zu emanzipieren.“

Bei seiner Suche stieß Katzenberger auf einen journalistisch anmutenden Artikel mit dem Titel „Tobias Katzenberger: Revolutionärer Sound-Pionier“. In sozialen Medien, wo der Artikel ebenfalls vermarktet wurde, wurde es noch skurriler. Von ihm ist dort als „Podcast-Milliarden-Macher“ die Rede, von einem „Podcast-Imperium“, und davon, dass er „der Mann hinter Sunshine Live & SWR“ sei.

Auch sein Foto wurde geklaut

Katzenberger, der die Mechanismen der digitalen Welt versteht, wusste schnell, dass er Opfer eines synthetischen Identitätsmissbrauchs ist. Auf seiner Webseite hat er den Fall öffentlich gemacht. „Ich bin seit über zwanzig Jahren selbstständig“, so der 46-Jährige. „Produktionen für Radiosender, Firmen, Podcasts, Musik. Man baut sich über Jahrzehnte einen Namen auf. Projekt für Projekt. Und dann baut irgendein Bot daraus Artikel und postet den Kram auf Insta bis X inkl. Artikel auf der Webseite des Verursachers. Mit mir im Bild, mit meinem Namen daneben und knallharter Falschaussagen.“

Anwälte bestätigten ihm: Falschdarstellung, Urheberrecht verletzt, Recht am eigenen Bild verletzt. Denn den Artikel ziert ein Foto von Katzenberger, das ohne seine Zustimmung aus dem Internet gezogen, verfremdet und veröffentlicht wurde. „Das Thema nimmt spürbar an Bedeutung zu“, sagt Karsten Gulden, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, der auch am Mainzer Medieninstitut lehrt. Aus frei verfügbaren Daten lasse sich mit KI in kurzer Zeit scheinbar journalistische Beiträge erzeugen. „Das wirkt nach außen glaubwürdig, obwohl Autor, Quelle und redaktioneller Kontext erfunden sind.“

Geschulte Augen erkennen, dass es sich nicht um Qualitätsjournalismus handelt. Der Mensch, um den sich der sehr lange Artikel dreht, kommt kein einziges Mal zu Wort. Eine vermeintliche Professorin wird zitiert, die nach intensiver Recherche frei erfunden scheint.

Geschäftsschädigende Falschinformationen?

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) kennt diese Masche, Fake-Artikeln durch Aussagen vermeintlich seriöser Expertinnen und Experten eine größere Glaubwürdigkeit zu verschaffen.

Das Positive an diesem Fall laut Katzenberger: „Was da im konkreten Fall steht, tut mir nicht weh.“ Gedanken mache er sich aber darüber, dass er als Kopf hinter Radio- und Fernsehsendern bezeichnet wird. „Da macht man sich schon Gedanken darüber, ob das geschäftsschädigend ist, wenn jemand denkt, dass ich so prahlerisch auftrete.“ Und: Der gleiche Mechanismus könnte genutzt werden, um ihn und sein Unternehmen negativ darzustellen – etwa von Konkurrenten.

Wie verbreitet ist ein solcher synthetischer Identitätsmissbrauch? Die Dunkelziffer schätzen Experten als hoch ein. Bei der Landeszentralstelle Cybercrime, die in Rheinland-Pfalz für derlei Vorgänge zuständig ist, ist laut Oberstaatsanwalt Volker Anton indes kein Fall bekannt.

Es kann jeden treffen

Auch Kathrin Bernatz, Referentin für digitale Wirtschaft bei der IHK Pfalz, kennt keine solchen Fälle. Sie rät Unternehmern wachsam zu sein und sich – wie Katzenberger – regelmäßig zu googeln. „Prominente werden ja schon lange kopiert, da hat das angefangen“, sagt Bernatz.

Genau das treibt Katzenberger um: Warum trifft es ausgerechnet ihn? „Ich bin ja keine öffentliche Person“, betont er. „Dass da überhaupt jemand über mich einen solchen Artikel veröffentlicht, irritiert mich. Wer sollte sich dafür interessieren?“ Tobias Wirth, Themenfeldleiter beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, hat eine Erklärung. „Als Geschäftsmodell ist es viel interessanter, eine Webseite zu haben, die nicht so bekannt ist“, sagt er.

Eine Seite etwa zu Taylor Swift konkurriere mit Millionen anderer Webseiten. „Wenn ich aber eine lokale Webseite habe und sich allein dieser Mensch googelt, habe ich schon Geld generiert. Bei Hunderttausenden solcher Webseiten lohnt sich das Geschäftsmodell.“ Weil auf den Seiten Werbung verkauft werden kann. Und: „Diejenigen, die auf diese Seite klicken, kann ich anschließend tracken, also verfolgen, was sie sonst noch im Internet anklicken.“ Und dann ist da noch die dritte Möglichkeit, vor der das BSI warnt: kriminelle Absichten.

Schwierige Spurensuche

Warum aber hat die Webseite nun ausgerechnet einen Artikel über Tobias Katzenberger verfasst? Die RHEINPFALZ hat sich auf Spurensuche begeben. Die Seite heißt Invest Orbit. Das Impressum verortet sie in Großbritannien – also jenseits der EU. Als für den Inhalt verantwortlich wird eine weitere Firma mit Sitz an derselben Adresse genannt, die Dogma Web GmbH. Auf deren Homepage preist sie ihre Dienstleistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) an. Das Prinzip dahinter: Präsenz im Internet so zu optimieren, etwa durch bestimmte Begriffe und Schlagworte, dass sie von Suchmaschinen wie Google besser gefunden wird.

Als vermeintlicher Autor des Artikels über Katzenberger wird Benjamin Simon genannt und als Herausgeber von Invest Orbit bezeichnet. Eine kurze Suche mit seinem Profilbild zeigt: Es ist ein sogenanntes Stockfoto, das auf der Webseite Pexels kosten- und lizenzfrei heruntergeladen und genutzt werden kann. Es ziert auch unzählige andere Webseiten und Social-Media-Profile.

Artikel verschwindet nach Recherche

Über eine Mail-Adresse im Impressum gelingt die Kontaktaufnahme. Sämtliche Bitten um einen direkten Austausch mit Benjamin Simon werden ignoriert. Konfrontiert mit der Vermutung, dass das Unternehmen mit synthetischem Identitätsmissbrauch operiert, dass es Benjamin Simon gar nicht gibt, flüchtet das Gegenüber in Ausreden: Die Webseite sei gehackt worden, vielleicht liege es daran. Und immer wieder die Aufforderung, den Link zum Artikel zu schicken – unseren einzige Trumpf, um an Informationen zu kommen.

Da Journalisten verpflichtet sind, der Gegenseite Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben, erklären wir am Montag gegen 11.40 Uhr, um welchen Artikel es sich handelt. Zwei Stunden später ist er von der Seite verschwunden, „weil er für Unruhe sorgte“.

Das erklärt der Antwortende, der sich als Adeel Alam und Betreiber der Webseite bezeichnet. Die Seite gebe es seit 2024, beschäftige 13 Mitarbeiter und veröffentliche Anzeigen und gesponserte Artikel. Warum ein Artikel über Tobias Katzenberger verfasst wurde, bleibt ebenso unbeantwortet wie die Frage, wie die Seite an sein Foto kam.

Was Experten raten

Experten raten in solchen Fällen: Beweise sichern, also Screenshots von Webseiten machen, Daten dazu sammeln. „Parallel kann eine Meldung bei Suchmaschinen sinnvoll sein, damit der Beitrag nicht mehr prominent auffindbar ist“, sagt Rechtsanwalt Gulden. Das BSI rät, solche Vorfälle anzuzeigen.

Zuviel erwarten sollten Betroffene davon aber nicht, warnt Wirth vom DFKI. „Wenn ich ein böser Akteur in Deutschland bin, werde ich wahrscheinlich bestraft – im Ausland wird es gleich schwieriger“, sagt er. Eine Anzeige bringe in der Regel nichts. „Praktisch ist die Durchsetzung schwieriger“, sagt auch Rechtsanwalt Gulden – wenn die Betreiber etwa anonym auftreten oder im Ausland sitzen. Deshalb hat Katzenberger davon auch abgesehen. „Anwälte zu beauftragen würde mich nur viel Geld kosten, das ich nie wieder sehen würde.“

Checks bei Datenleaks

Um sich vor solchem Betrug zu schützen, raten Experten, möglichst wenige Daten und nur gering aufgelöste Fotos zu veröffentlichen. Das BSI verweist auf sogenannte Identity-Leak-Checker, über die Bürger prüfen können, ob ihre Daten in Datenleaks auftauchen.

Was fehle, sei eine niederschwellige Möglichkeiten, um solchen Missbrauch löschen zu können, sagt Wirth. Und auch Gulden betont: „Wir brauchen schneller und international besser funktionierende Lösch- und Auskunftswege.“

Tobias Katzenberger will nun noch aufmerksamer sein, als er es eh schon ist, denn er hat erlebt: „So ein Identitätsmissbrauch kann jeden treffen.“