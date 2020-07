Voraussichtlich am Donnerstag beginnt für mehr als eine Milliarde Muslime in der Welt der Fastenmonat Ramadan. Er muss durch die Corona-Krise in diesem Jahr anders als sonst verlaufen. Denn Massenansammlungen sind sonst in arabischen Städten wie Kairo der Normalfall. Sie würden die Pandemie extrem beschleunigen.

Es wirkt ein wenig unwirklich, wenn das dutzendfache Echo verschiedener Muezzins zum Abendgebet durch die Straßen Kairos hallt. Denn zwei Dinge sind derzeit anders. Auf den Straßen der 20-Millionen-Stadt, sonst voller Leben, Verkehrslärm und hysterischer Hupgeräusche, herrscht eine gespenstische Stille. Und der Gebetsruf hat am Ende einen wichtigen neuen Zusatz: Statt „Kommt zum Gebet“ lautet die Aufforderung, die von den Minaretten ertönt: „Betet zu Hause“.

Beides, die abendliche Ruhe und der neue Gebetsrufzusatz, sind Folgen der Corona-Krise. Von 20 Uhr abends bis sechs Uhr morgens herrscht in Ägypten seit mehr als drei Wochen eine nächtliche Ausgangssperre. Und das mit dem neuen Gebetsruf sei gar nicht so neu und habe es in der islamischen Geschichte bereits schon einmal gegeben, erklärt Scheich Nazir Ayad, Chef des Forschungsrates der Islamischen Al-Azhar-Universität Kairo. Sie ist eine der wichtigsten Rechtsautoritäten im sunnitischen Islam weltweit. „Diesen Gebetsruf haben wir nicht neu erfunden“, sagt der Scheich. „Es gab in der Geschichte andere Beispiele, in denen Muezzins ebenfalls dazu aufgerufen haben, nicht in der Moschee, sondern zu Hause zu beten“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es gibt Äußerungen des Propheten Mohammed selbst, in denen er den Menschen rät, sich während einer Epidemie nicht von einem Ort zum anderen zu bewegen.“

Frohe Straßenfeste allerorten

Was aber mit dem Ramadan, der nun beginnen wird? Normalerweise ist dieser Monat für die Muslime nicht nur eine spirituelle Zeit der Besinnung und des Fastens von Sonnenaufgang bis -untergang. Es ist auch eine einmonatige glitzernde Festlichkeit, in denen die Straßen mit den farbigen „Fanous“, den Ramadan-Laternen, leuchten. Auch bunte Lichterketten „Made in China“ blinken da wild. Was für die Christen die Adventszeit, ist für die Muslime der Ramadan. Es gibt besondere Veranstaltungen, Konzerte und spezielle Süßigkeiten. Und weil tagsüber gefastet wird, wird im Ramadan in Kairo die Nacht zum Tag, wird nach Sonnenuntergang nicht nur gebetet, sondern auch gefeiert.

Die Ausgangssperre wird diesmal fast all diesem Treiben Einhalt gebieten. Aber sie gilt bisher nur nachts. Tagsüber herrscht in Kairo immer noch ein reger Normalbetrieb. Und üblich ist, dass Muslime einander zum Fastenbrechen bei Sonnenuntergang besuchen, in der Familie, aber auch unter Freunden oder Kollegen. Das wäre dann ein gigantisches Ansteckungsrisiko. Noch ist nicht klar, welchen Plan die ägyptischen Behörden haben, dies zu verhindern.

Saudische Gelehrte warnen auch

Für gläubige Muslime geht es im Ramadan aber auch nicht nur um festliche Familien-Zusammenkünfte, sondern vor allem um die Besinnung. Zentral sind für viele die kollektiven sogenannten Tarawih-Gebete, zu denen sie sich in den Ramadan-Nächten in den Moscheen treffen. Dort wird dann normalerweise über eine Stunde lang der Koran rezitiert. Diesmal aber sind wegen Corona die Moscheen – ebenso wie die Kirchen der koptischen Christen – in Ägypten geschlossen.

Dasselbe gilt auch in anderen arabischen Staaten. Am Sonntag verlautete aus Saudi-Arabien: „Muslime sollten Ansammlungen von Menschen vermeiden, weil sie als Hauptgrund für die Zunahme von Infektionen gelten“, teilte der saudische Rat der Höchsten Religionsgelehrten mit. Das Tarawih-Gebet solle zu Hause stattfinden. Auch vom abendlichen Fastenbrechen im großen Kreis werde abgeraten.

Saudi-Arabien ist mit etwa 8250 gemeldeten Infektionen im arabischen Raum nach offiziellen Statistiken bisher am stärksten von dem Virus betroffen, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Am stärksten betroffen in der islamischen Welt ist der schiitische Iran mit geschätzt mehr als 10.000 Toten.

In Kairo sagt Scheich Ayad: „Wenn wir eine Pandemie haben und die Experten in ihren Berichten sagen, dass große Versammlungen und Veranstaltungen eine große Gefahr für Menschen darstellen, dann müssen wir klar sagen, dass die Gesundheit der Menschen Vorrang hat.“

Keine Massenspeisungen diesmal

Das zentrale Thema des Ramadan bleibe aber das Fasten selbst. Es gilt neben dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, der Almosensteuer und der Pilgerfahrt nach Mekka als eine der fünf Säulen des Islam. Scheich Ayad gehört einem Komitee aus islamischen Rechtsgelehrten und Ärzten an, das in Corona-Zeiten feststellen sollte, ob das Fasten im Ramadan während einer Epidemie ausgesetzt werden kann. „Es gibt bislang keine wissenschaftlichen und medizinischen Belege dafür, dass das Fasten im Ramadan in Zeiten des Coronavirus schädlich ist“, lautete die Schlussfolgerung der Beratungen. Scheich Ayad betont auch, dass es ohnehin für Kranke eine Ausnahme vom Fasten gibt.

Bei einer anderen Ramadan-Tradition hat der ägyptische Staat, unterstützt von den Scheichs, ein Verbot ausgesprochen. Normalerweise gibt es an vielen Straßenecken in Kairo bei Sonnenuntergang Armenspeisungen, sogenannte Gnadentische. Finanziert von Geschäftsleuten, Schauspielern oder durch kollektive Spenden werden lange Tafeln aufgestellt. Diese „Gnadentische“ müssen laut Anweisung des Religionsministeriums in Kairo ebenfalls ausfallen. Zu groß wäre hier die Ansteckungsgefahr.

Lebensmittelpaket als Alternative

Der Rentner Gamil Banayouti ist in der ganzen Nachbarschaft im Kairoer Viertel Shoubra bekannt. Seit drei Jahrzehnten richtet er mit Hilfe privater Spenden diese Tafeln aus. Dank ihm wurden vergangenes Jahr jeden Tag Mahlzeiten für 400 Menschen zubereitet. Diesmal geht das nicht. „Wenn wir jeden Tag kochen würden, dann würden in der Küche die Menschen eng zusammenstehen und arbeiten. Das wäre in Zeiten der Epidemie nicht gut“, stimmt Banayouti dem Beschluss des Religionsministeriums zu. Um die Armen nicht im Stich zu lassen, hat sich der 73-Jährige etwas Neues ausgedacht. Er werde zwei Mal im Ramadan Lebensmittelpakete verteilen, am Anfang und in der Mitte des Monats, erzählt er. Dort drin seien je zwei Kilo Reis, ein Kilo Zucker, getrocknete Bohnen und Kartoffeln, eine Flasche Speiseöl und eine Packung Salz, zählt er auf. „Diesmal müssen die Menschen halt zu Hause selber kochen“, lautet der Plan.