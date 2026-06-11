Millionen Christen werden wegen ihres Glaubens bedroht, überwacht oder getötet. Experten beobachten weltweit einen Anstieg religiöser Repressionen.

Beten, singen, aus der Bibel lesen: Es hätte ein ganz normaler Gottesdienst für die gläubigen Christen in Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang werden sollen. Doch im Dezember vergangenen Jahres stürmten plötzlich Sicherheitskräfte und Polizisten die protestantische Yayang-Kirche und nahmen mehrere Gemeindemitglieder sowie führende Geistliche fest. Der Grund: Die Gemeinde habe sich nicht an die staatliche Vorgabe gehalten und keine chinesische Staatsflagge vor dem Kirchengebäude gehisst. Die Behörden sperrten das Gelände ab – mittlerweile ist die Kirche abgerissen worden.

Beispiele wie dieses aus der Provinz Zhejiang häufen sich in China, berichtet Thomas Müller. „Die chinesische Regierung hat mit einer ganzen Reihe von Gesetzen die Ausübung des christlichen Glaubens eingeschränkt. Christen werden überall im Land verfolgt und unterdrückt“, sagt er. Und Thomas Müller muss es wissen, denn er beobachtet die Lage der Christen vor Ort seit mehr als 15 Jahren und analysiert die Situation der Christen für das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors.

Wo Christen verfolgt werden

Die Organisation setzt sich weltweit für Christen ein, die aufgrund ihres Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. Und sie dokumentiert den Weltverfolgungsindex – eine Rangliste der Länder, in denen Christen weltweit am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Insgesamt wurden laut dem Index von Open Doors im vergangenen Jahr rund 388 Millionen Christen weltweit verfolgt – so viele wie noch nie.

China landete im vergangenen Jahr auf Platz 17. Fast 100 Millionen Christen leben dort – die meisten von ihnen leiden unter Repression, staatlicher Gängelung und Gewalt. „Das ist leider die traurige Realität“, meint Müller, der eigentlich anders heißt. Seine Arbeit in China ist teils aber so gefährlich, dass er im Gespräch mit der RHEINPFALZ lieber unter einem Pseudonym spricht. Den Statistiken der Hilfsorganisation zufolge sind 2025 weltweit 4.849 Christen wegen ihres Glaubens ermordet worden – das entspricht 13 getöteten Christen pro Tag. Hotspots der Verfolgung und Tötung von Christen sind vor allem Länder in der Subsahara-Region, etwa Nigeria, der Nahe Osten, insbesondere Syrien, aber auch asiatische Länder wie Nordkorea und eben China.

Anstieg der Repressionen gegen Christen

Allerdings gerät die Gültigkeit der Zahlen von Open Doors auch immer wieder in die Kritik – wegen der Methodik des Verfolgungsindex. So erklärte Heiner Bielefeldt, früherer UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, schon im Jahr 2012, er habe „große Zweifel daran, dass diese Zahlen solide sind“. Bielefeldt bemängelte, dass Open Doors den Begriff der Verfolgung sehr weit fasse. Ähnliche Kritik wurde in der Vergangenheit auch von anderen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch geäußert. Fakt ist aber: Die Anzahl verfolgter Christen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Für den Anstieg gebe es mehrere Gründe, erklärt Müller. „Zum einen sind Christen in vielen Ländern eine Minderheit. Es ist immer leichter, gegen Minderheiten vorzugehen und sie zu unterdrücken.“ Außerdem sieht er einen Zusammenhang zwischen der steigenden Verfolgung und der Zunahme autoritärer Staatsführungen in der Welt. „In vielen Ländern gibt es faktisch keine Religionsfreiheit mehr – und dann sind Minderheitsreligionen natürlich eine äußerst vulnerable Gruppe.“

Ermordungen in afrikanischen Ländern

Besonders schlimm sei die Situation in sogenannten Failed States – also Ländern, deren Regierungen die grundlegendsten Funktionen nicht mehr erfüllen können und das Gewaltmonopol verloren haben. „Das sehen wir vor allem in vielen afrikanischen Staaten. Dort ist die Bedrohung für Christen teilweise extrem“, sagt Müller. Die Verfolgung äußert sich oft in Gewalt, etwa wenn Christen aufgrund ihres Glaubens ermordet oder Kirchengebäude und Bibeln in Brand gesetzt werden.

Viele Länder lassen die christlichen Religionsgemeinschaften aber auch schlicht ausbluten, zum Beispiel Syrien, Irak oder China. Die Christen dort werden staatlich schikaniert, eingeschüchtert und aufgrund ihres Glaubens benachteiligt. Der China-Experte nennt weitere Beispiele für die Unterdrückung in dem Land, das er für die Hilfsorganisation Open Doors intensiv beobachtet hat. „In einer Gemeinde in Peking sind mehrere Christen aus verschiedenen Gründen angeklagt worden – wegen illegaler Religionsausübung, wegen Aufstandsversuchen oder wegen illegaler Geschäfte“, erzählt Müller. „Das ist pure Willkür der Behörden und Gerichte.“

So seien Gemeindemitglieder verhaftet worden, weil sie Bibeln verteilt oder während des Gottesdienstes den Klingelbeutel hätten herumgehen lassen. Die christlichen Gemeinden würden von der chinesischen Regierung als Gefahr angesehen, „weil sie einen Gott haben und sich nicht zum Staatsatheismus der Kommunistischen Partei in China bekennen.“

Fehlende Aufmerksamkeit in Europa

Die globale Verfolgung von Christen spielt aus Sicht Müllers in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland aber eine eher untergeordnete Rolle. „Die Problematik ist nicht ganz so leicht zu vermitteln, weil Christen in Mitteleuropa nicht verfolgt werden“, sagt Müller.

Innerhalb der Bundesregierung ist vor allem Thomas Rachel (CDU) dafür verantwortlich, das Thema Christenverfolgung zu thematisieren. Der Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit glaubt ebenfalls, „dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit weltweit massiv unter Druck steht.“ In politisch instabilen Ländern gehe die Gewalt dabei häufig von extremistischen Gruppierungen aus. „Zugleich beobachten wir in autoritär regierten Staaten zunehmend einen Missbrauch von Religion sowie Einschränkungen der Religionsfreiheit. Christinnen und Christen sind die weltweit größte verfolgte Gruppe und in vielen Ländern dramatischer Unterdrückung ausgesetzt“, sagt er.

Was die Politik gegen die Verfolgung tut

Rachel verfolge die Lage bedrängter Religionsgemeinschaften sehr aufmerksam. „So blicke ich mit großer Sorge auf die zunehmende Repressionswelle gegen nicht registrierte christliche Gemeinden in China“, erklärt der CDU-Politiker. Besondere Verantwortung für das friedliche Zusammenleben verschiedener Religionsgruppen tragen aus Sicht Rachels vor allem die religiösen Führer der Mehrheitsreligionen. „Durch ihre Autorität können sie dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, Gewalt zu verurteilen und ein friedliches Miteinander zu fördern“, betont er. Deshalb sei es ihm ein wichtiges Anliegen, auf seinen Reisen mit Führern unterschiedlicher religiöser Gruppen zu sprechen, um gegen die Unterdrückung und Verfolgung von Religionsgemeinschaften vorzugehen.

Thomas Müller von Open Doors rechnet allerdings in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Christenverfolgung. „In Zeiten, in denen Autokratien immer stärker werden und Nationalismus auf dem Vormarsch ist, wird auch die Anzahl der verfolgten Christen steigen“, sagt Müller. Doch er und seine Organisation wollen weiterhin in der Welt unterwegs sein, um diskriminierte und verfolgte Christen zu unterstützen und auf ihre Situation aufmerksam zu machen – damit sie nicht vergessen werden.