Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht auch das Robert-Koch-Institut (RKI) wenig Hoffnung auf größeres geselliges Beisammensein im Dezember.

Regeln wie Abstandhalten, Masken, Händehygiene und Lüften würden die Bundesbürger noch lange begleiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag. „Wir müssen noch ein paar Monate die Pobacken zusammenkneifen“, ergänzte er in ungewohnter Deutlichkeit.

Denn die Corona-Lage in Deutschland ist nach RKI-Einschätzung nach wie vor sehr ernst – auch wenn die Zahl der Neuinfektionen zuletzt weniger stark gestiegen ist. Das Infektionsgeschehen nehme in ganz Deutschland noch immer zu. Kliniken meldeten zunehmend Engpässe, vor allem beim medizinischen Personal, das zum Teil selbst erkranke, berichtete Wieler. Diese Einschätzungen sind auch mit Blick auf die Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Montag von Bedeutung.

Fast 22 000 neue Infektionen

In seinen jüngsten Zahlen registriert das RKI bundesweit fast 22.000 neue Infektionen – knapp 3400 mehr als am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie zählt das RKI 727.553 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Mehr als 3000 infizierte Patienten liegen zur Zeit auf Intensivstationen. Zuletzt starben 215 Menschen an einem Tag in Zusammenhang mit Covid-19.