Mit 314.835 Neuinfektionen hat Indien am Donnerstag den weltweit höchsten Anstieg von Corona-Fällen binnen eines Tages gemeldet.

Einen Höchstwert erreichte auch die Zahl der Todesfälle mit 2104 Corona-Toten binnen eines Tages, wie indische Medien berichteten. Die dramatische zweite Infektionswelle bringe das Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs. Besonders betroffen seien der Westen und Norden Indiens sowie die Hauptstadt Neu Delhi. Die meisten Krankenhäuser seien total belegt, die Versorgung der Patienten mit Beatmungsgeräten nicht mehr gewährleistet. Als Ursache für die zweite Welle sehen Wissenschaftler die Virusmutation B.1.617, eine Kombination der kalifornischen, brasilianischen, britischen und südafrikanischen Mutation. B.1.617 ist bislang in 21 Ländern verzeichnet. Ob sie mit einem höheren Ansteckungsrisiko verbunden ist oder zu schwereren Verläufen führt, ist noch nicht bekannt. Laut Robert-Koch-Institut ist die Variante B.1.617 in Deutschland erst 21 Mal festgestellt worden.