Der Besuch von Staatschef Michail Gorbatschow sorgt im November 1990 für eine Welle der Begeisterung in der Pfalz.

Es ist eine bedeutende Zeit in der Geschichte: November 1990. Damals wird regelmäßig Weltpolitik gemacht in Deutschland. In Bonn, in Ludwigshafen-Oggersheim, in Speyer, in einem heute noch renommierten