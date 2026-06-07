Die iranische Nationalmannschaft reist unter außergewöhnlichem Druck zur WM. Wegen der Spannungen mit den USA muss das Team in Mexiko Quartier beziehen.

Schon an früheren Fußball-Weltmeisterschaften nahmen Länder teil, die miteinander offiziell im Kriegszustand waren, etwa Nord- und Südkorea beim Turnier 2010 in Südafrika. Im Kalten Krieg waren Begegnungen von Mannschaften aus Nato und Warschauer Pakt gang und gäbe. Zum ersten Mal befindet sich nun aber der Gastgeber einer WM im Krieg gegen ein Gastland.

Ausbaden müssen das die iranischen Fußballer. Die US-Regierung zwang sie zum Umzug vom ursprünglich vorgesehenen Turnier-Standort in den USA ins mexikanische Tijuana. Erst nach langem Zögern erteilte Washington den iranischen Spielern und einigen Betreuern in letzter Minute die Visa für die Gruppenspiele. Allerdings dürfen 15 Offizielle, darunter der Chef des iranischen Fußballverbandes, Mehdi Taj, nach iranischen Angaben nicht nach Amerika einreisen.

Die US-Regierung begründete das damit, dass sie keine „Terroristen“ ins Land lassen wolle; Verbandschef Taj zum Beispiel soll in der Vergangenheit für den Geheimdienst der Revolutionsgarde gearbeitet haben. Proteste der Iraner beim Weltverband Fifa gegen das Verhalten der amerikanischen Gastgeber stießen bisher auf taube Ohren. Die Visa für Mexiko erhielten die Iraner allerdings ohne Probleme.

Bei der WM-Vorbereitung musste sich der Iran neue Gegner für Freundschaftsspiele suchen, weil geplante Begegnungen – darunter ein Spiel gegen den Mitfavoriten Spanien – wegen des Krieges abgesagt wurden. In der WM-Gruppe G warten Belgien, Ägypten und Neuseeland auf die Iraner, die in ihren bisher sechs WM-Teilnahmen noch nie über die Gruppenphase hinausgekommen sind.

Der Krieg schadet dem iranischen Kader auch finanziell. Verbandschef Taj sprach im Staatsfernsehen von Geldproblemen wegen des Absturzes der Landeswährung Rial gegenüber dem Dollar. Offiziell lautet die iranische Linie, dass sich das „Team Melli“ von den Widrigkeiten nicht beeindrucken lässt. Regierung und Fußballverband verbreiteten im Internet ein aufmunterndes Video, in dem die Nationalspieler einzeln vorgestellt wurden. Team und Betreuer seien hoch motiviert und gut vorbereitet, sagte Verbandssprecher Amir Mehdi Alavi.

Irans Regime stellt die WM-Teilnahme als Teil der Auseinandersetzung mit den USA dar. Präsident Massud Peseschkian setzte seine Unterschrift auf ein National-Trikot mit der Nummer 168 – die Anzahl der Kinder, die bei einem US-Luftangriff auf eine Schule im Süden Irans getötet wurden. Iranische Diplomaten verbreiteten auf X die Losung, die Islamische Republik schicke ein Aufgebot von „26 Kriegern“ zur WM.

Auch innenpolitisch dürfte die WM-Teilnahme des Iran diesmal genauso zum Politikum werden wie beim letzten Turnier in Katar vor vier Jahren, das kurz nach Niederschlagung eines landesweiten Aufstandes gegen die Kopftuchpflicht für Frauen stattfand. Damals bejubelten viele Iraner die Misserfolge ihrer Nationalmannschaft und beklatschten die sportlichen Niederlagen als Demütigung für das Regime.

Gespaltene Meinung in der iranischen Heimat

„Fußball spaltet den Iran schon seit Jahren, und ich denke, dass es auch diesmal wieder so sein wird“, sagte der Iran-Experte Arash Azizi von der US-Universität Yale. Einige Oppositionelle werden nach seiner Einschätzung das „Team Melli“ unterstützen, weil sie es als Vertreter der iranischen Nation sehen, andere werden dem „Team des Regimes“ das Schlechteste wünschen.

Der Angriffskrieg von USA und Israel mache die Frage, ob man die Nationalmannschaft schmähen oder anfeuern solle, für die Iraner noch schwieriger, sagt der Iran-Experte Arman Mahmoudian von der Universität Florida. Er erinnert an die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die iranische Zivilisation auszulöschen. Kritik am „Team Melli“ könnte als Zustimmung zu Trump gewertet werden: „Vielleicht ist die Opposition deshalb etwas vorsichtiger mit politischen Botschaften bei der WM“, sagte Mahmoudian.