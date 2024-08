Den gewalttätigen Ausschreitungen will die neue britische Regierung mit Schnellgerichten begegnen. Das war schon einmal erfolgreich.

Kaum einen Monat im Amt, kommt auf die neue britische Labour-Regierung der erste Härtetest zu. Das Königreich erlebt eine Gewaltorgie. Seit dem vergangenen Mittwoch breitet sich im Land geradezu ein Lauffeuer von außer Kontrolle geratenen Demonstrationen aus, bei denen rechtsextreme Randalierer gegen Muslime und Immigranten protestieren. Die Krawalle münden regelmäßig in Angriffen gegen die Polizei.

Keine Regierung kann es sich erlauben, gegenüber der Gewalt der Straße schwach auszusehen, und eine Labour-Regierung schon gar nicht. Innenministerin Yvette Cooper versprach am Sonntag: „Jeder, der sich an gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt, wird den Preis dafür zahlen müssen.“ Sie plant, ein Instrument anzuwenden, das schon vor 13 Jahren Erfolge zeitigte: Schnellgerichte.

Aufstand der Straße

2011 wurden London und viele andere Städte von einer Reihe gewalttätiger Krawalle erschüttert. Auslöser damals war die Erschießung eines schwarzen Drogenhändlers durch die Polizei. Was folgte, war ein Aufstand der Straße. Der jetzige Premierminister Keir Starmer war damals der britische Oberstaatsanwalt. Er setzte durch, dass die Gerichte Überstunden machten und angeklagte Krawallbrüder in Schnellverfahren zu heftigen Gefängnisstrafen verurteilten.

Jetzt werden die Pläne wieder aus der Schublade gezogen. Gerichtsverfahren sollen rund um die Uhr stattfinden. In den Gefängnissen soll Platz geschafft werden, und die Polizei will 4000 zusätzliche Bereitschaftspolizisten mobilisieren. Seinen ersten Härtetest will Premier Starmer bestehen, indem er den Randalierern mit „der vollen Härte des Gesetzes“ begegnet.