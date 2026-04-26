Sie haben Reformen versprochen und bisher vor allem Streit geliefert: Die Regierung tut sich schwer mit einer gemeinsamen Erklärung. Die bräuchte es aber dringender denn je.

Am Ende geht es immer ums Geld, und das fehlt gerade an allen Ecken und Enden. Das Gesundheitssystem kostet mehr, als es einnimmt, die Rentenversicherung ist auf hohe Zuschüsse vom Staat angewiesen, die Rücklagen der Unternehmen schmelzen dahin, im Bundeshaushalt klafft bereits im Jahr 2028 eine Lücke von 60 Milliarden Euro.

Deutschland kann sich seine Ineffizienzen nicht mehr leisten. Das Land muss sich neu justieren, wenn es eine Zukunft als führende Wirtschaftsnation haben will.

Reformen ja, aber welche?

Man kann davon ausgehen, dass diese Analyse in der schwarz-roten Koalition recht unstrittig ist. Es braucht „tiefgreifende Reformen“, heißt es im Regierungsviertel seit Monaten. Doch wie genau diese Reformen aussehen sollen, da hakt es heftiger, als manche das erwartet hatten.

Kein Wunder: Wer den Staat umbauen will, muss zwangsläufig auch entscheiden, was uns als Gesellschaft wichtig ist, und was nicht. Ist uns ein Sozialstaat, der allen Menschen ein Leben in Würde ermöglicht, wichtig? Und falls ja: Was genau verstehen wir darunter? Sollte die Rente für ein gutes Leben reichen, oder „allenfalls nur noch eine Basisabsicherung“ sein? Welche Gesundheitsversorgung ist gut genug? Wie viel ist uns Minderheitenschutz und Inklusion wert? Und halten wir eigentlich auch in schwierigeren Zeiten an unseren Klimazielen fest?

Wochenende des Streits statt des Aufbruchs

In der Koalition gibt es sehr viele verschiedene Antworten auf diese Fragen. Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Bedenklich ist aber, dass Union und SPD es bislang nicht schaffen, ihre unterschiedlichen Ideen in eine gemeinsame Erzählung zu betten.

Ausdruck dessen war das Wochenende, das die Koalitionsspitzen in der Villa Borsig in Berlin verbracht haben. Es sollte ein Wochenende des Aufbruchs werden und wurde dann nach allem, was man so hört, ein Wochenende des Streits.

Es gibt ein Führungsproblem

Am Ende haben wir es hier mit einem Führungsproblem zu tun. Weder Kanzler Friedrich Merz (CDU), noch Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) gelingt es, eine stringente, positive Vision aufzuzeigen, wo das Land hinsteuern soll. Sie sind gut im Beschreiben der Defizite und schlecht im Aufzeigen von Lösungen und Potenzialen. Das Ergebnis: Eine Mehrheit der Deutschen steht nicht mehr hinter dieser Regierung. Und auch in den eigenen Reihen bröckelt der Zusammenhalt. Die sich daraus ergebenden Fliehkräfte machen die Sache nicht unbedingt einfacher.

Was die Regierung mehr als alles andere zusammenhält, ist die Alternativlosigkeit – für das Land, für die Parteien. Ein Scheitern dieser Regierung wäre mit großer Wahrscheinlichkeit das Ende der Volksparteien in Deutschland. Und es würde das Land noch weiter zurückwerfen. Reformen würden erneut verzögert, der Status quo verlängert.

Neue Chance am Mittwoch

In dieser Woche hat die Regierung eine neue Chance. Am Mittwoch stellt die Bundesregierung nicht nur die geeinte Gesundheitsreform, sondern auch Eckpunkte für den Bundeshaushalt vor. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erklärt also, wie er die eingangs erwähnten 60 Milliarden Euro einsparen will. Es ist die in Tabellen gegossene Prioritätensetzung der Bundesregierung und vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine Idee, welche Zukunft sich die schwarz-rote Koalition für dieses Land vorstellt.