So paradox es klingt: Das Abtreten des Vorstands der Grünen Jugend ist eine Chance für die Gesamtpartei.

Vordergründig ist es ein zweiter Hammerschlag. Der erste: Am Mittwochmorgen legt der gesamte Grünen-Bundesvorstand seine Ämter nieder. Der zweite: Der Vorstand der Grünen-Nachwuchsorganisation tut es ihnen nach – und tritt sogar aus der Partei aus. Die Grünen sind nun vollends zerschmettert. Oder?

Es lohnt ein genauerer Blick. Der Ab- und Austritt des Parteinachwuchses war schon länger geplant. Hier äußert sich der Frust des dezidiert linken Parteiflügels. Wie bei anderen Parteien, so genießt der Nachwuchs auch bei den Grünen das Privileg, sich extremer äußern zu dürfen als die „erwachsenen“ Politiker. So wurde bei der Grünen Jugend gerne an Ideen gewebt, die die Älteren längst zur Seite gelegt hatten. Denn anders als der Nachwuchs musste man – zumal in den vergangenen drei Jahren – ja auch regieren.

Die Wette gilt

Wenn sich nun die Mutterpartei, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, neu aufstellt, so wird ihr das nicht mit dem Rückgriff auf überkommene linke Rezepte gelingen. Die Wette gilt: Habeck & Co. werden im Gegenteil versuchen, noch vorhandene linke Kanten abzuschleifen. Ein Kampf gegen Konzerne zum Beispiel, wie vom Nachwuchs deklariert, passt nicht zum Versuch, diese für Klimaschutz zu gewinnen – und damit gleichzeitig Jobs zu erhalten. So gesehen ist es logisch, dass führende Grüne den zornigen jungen Ex-Mitgliedern nicht nachweinen. Allerdings: Allzu viele weitere sollten ihnen auch nicht folgen.