Die CDU-Spitzengremien unterstützen Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union. Das CSU-Präsidium spricht sich für Markus Söder aus. Laschet will eine schnelle Entscheidung, doch der CSU-Chef bremst.

CSU-Chef Markus Söder hat im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union eine Berücksichtigung der Stimmung in der Bevölkerung gefordert. „Parteien in dieser Zeit können nicht einfach nur von oben geführt werden“, sagte Söder am Montag im Anschluss an eine Präsidiumssitzung der CSU in München. Es dürften nicht lediglich zehn, 20 oder 30 Parteivertreter allein entscheiden – Wahlen könnten nur mit „breiter Basis“ gewonnen werden.

Das CSU-Präsidium stellte sich nach den Worten von CSU-Generalsekretär Markus Blume einhellig hinter die von Söder angestrebte Kanzlerkandidatur. Kurz zuvor hatten indes die Führungsgremien der CDU die Ambitionen von CDU-Chef Armin Laschet unterstützt.

Vom anderen Ende her denken

Söder sagte, der Rückhalt der jeweiligen Parteigremien sei nicht überraschend. Es habe aber in der Vergangenheit auch schon einstimmige Nominierungen von Kanzlerkandidaten gegeben, die dann trotzdem die Wahl verloren hätten. Die Entscheidungsfindung müsse deshalb „vom anderen Ende“ gedacht werden: Entscheidend sei, ob der Kanzlerkandidat auch von den Wählern akzeptiert werde. In Meinungsumfragen liegt der Bayer mit großem Abstand vor Laschet. Söder verwies zudem auf „Signale“ aus vielen Landesverbänden der CDU, die er offenbar als Unterstützung für seine Kandidatur wertet. Bei der CSU seien die E-Mailfächer übergelaufen „mit positiver Resonanz“.

Gefreut über die Unterstützung

CDU-Chef Armin Laschet seinerseits drängt auf eine rasche Klärung der Personalfrage. Vom Präsidium und Bundesvorstand seiner Partei hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident einhellige Rückendeckung für seine geplante Kanzlerkandidatur bekommen. „Es gab eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat von CDU und CSU“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Beratungen. Laschet selbst gab zu Protokoll, er habe sich sehr gefreut über die große Unterstützung. „Das war heute keine Vorentscheidung, es war ein Meinungsbild der CDU und ihrer 15 Landesverbände“, betonte er zugleich. „Dieses werden wir jetzt der CSU vortragen.“

Angestrebt werden nun weitere Gespräche. Dazu zählte Söder auch die Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an diesem Dienstag, wobei er seiner eigenen Aussage nach noch nicht von einer Abstimmung dort ausgeht.

Laschet wiederum sagte, das nächste Gespräch könne auch im erweiterten Kreis „in einer Delegation stattfinden“. CSU-Generalsekretär Markus Blume ist ebenfalls der Meinung, es solle in einer „Verhandlungsdelegation“ von CDU und CSU über den Kanzlerkandidaten beraten werden.