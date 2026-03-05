Die Gegner der Entkernung des Gebäudeenergiegesetzes formieren sich an allen Fronten.

Die Grünen – so scheint es – haben von der „ Bild-Zeitung“ gelernt. Als die 2023 zusammen mit Union und der FDP Sturm lief gegen die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), war bald nur noch die Rede von „Habecks Heizhammer“. Der Dreh funktionierte, die Erregung war groß und das Vorhaben beschädigt.

Dieses Mal ist es die Union, die das Gebäudeenergiegesetz reformieren will. Und die Grünen, jetzt in der Opposition, versuchen sich an ihrem eigenen Kompositum: Sie sprechen demonstrativ vom „Teurer-Heizen-Gesetz“. Da fehlt vielleicht noch etwas die boulevardeske Zuspitzung. Eingängiger als Gebäudemodernisierungsgesetz ist es aber allemal. Und so formiert sich Widerstand gegen die GEG-Reform – auf der Straße, im Parlament und vielleicht auch vor Gericht.

Am Dienstag demonstrierten Klimaschützer, Politiker und Sozialverbände vor dem Kanzleramt. Carla Reemtsma, Sprecherin von Fridays for Future, kündigte angesichts des Gesetzesvorhabens eine Protestwelle an. Die Bewegung sei zurück „aus dem Winterschlaf“. Und Katja Kipping, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, rief Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) dazu auf, sich gegen die GEG-Reform zu stellen.

Minister gegrillt

Schneider selbst – obwohl nicht federführend für das Gesetz verantwortlich – musste sich am Mittwoch im Bundestag der Kritik stellen. Die Grünen-Abgeordnete Julia Verlinden grillte den Minister in der Regierungsbefragung. Sie wollte wissen, wie Schneider verhindern wolle, dass das „Teurer-Heizen-Gesetz“ dafür sorgt, dass Klimaziele unerreichbar werden. Schneider berief sich darauf, dass man CO 2 -sparende Heizungssysteme weiter voranbringen und die Regierung den Zuschuss zur Wärmepumpe bis 2029 fortsetzen wolle.

Nicht ganz so optimistisch klingen offenbar manche von Schneiders Mitarbeitern. Carsten Träger (SPD), parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums, soll im Umweltausschuss erklärt haben, er halte es für „fraglich“, ob man mit dem Gesetz die Klimaziele erreiche. So schildern es Teilnehmer der Sitzung unserer Redaktion. Außerdem erwarte Träger schon auf der ersten Stufe der sogenannten Biotreppe, die 2029 greifen soll, Beschaffungsprobleme beim Biogas.

Klage droht gegen Klimaschutzprogramm

Der Mechanismus ist die zentrale Neuerung des Gesetzes. Die Idee: Ab 2029 müssen neu eingebaute Heizungen mit zehn Prozent Biogas betrieben werden. In den Folgejahren soll der Anteil aufwachsen. Die Bundesregierung, so der Eindruck bei manchen Ausschussmitgliedern, zweifelt an ihrem eigenen Gesetz. „Insgesamt war es nicht gerade ein ermutigender Bericht der Bundesregierung“, so ein Oppositionsmitglied. Das Ministerium erklärte auf Anfrage: „Aussagen, die in nicht-öffentlichen Sitzungen getroffen wurden, können wir nicht kommentieren.“

In naher Zukunft bekommt das Thema weitere Relevanz: Das Umweltministerium muss in drei Wochen ein Klimaschutzprogramm vorlegen, mit dem dargelegt wird, wie die Klimaziele für 2030, 2040 und 2045 erreicht werden sollen. Das hat auch juristische Dimensionen. „Klar ist: Die Umsetzung der Eckpunkte wird es nahezu unmöglich machen, die Klimaziele zu erreichen“, sagte die Grünen-Abgeordnete Julia Verlinden. Sie warnt: „In der Vergangenheit waren Klagen von Umweltverbänden gegen unzureichende Klimaschutzprogramme erfolgreich.“ Die deutsche Umwelthilfe kündigte schonmal an: „Wir ziehen eine Klage in Betracht.“