Seit fast 20 Jahren betreibt das Parlamentarische Weinforum überparteiliche Weinbaupolitik

Berlin kann man mit vielen, nicht immer vorteilhaften Dingen in Verbindung bringen, am wenigsten wohl mit Wein. Obwohl es an manchen grünen Stellen in der Bundeshauptstadt Versuche gibt, aus zarten Reben