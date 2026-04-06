Männer im wehrpflichtigen Alter müssen sich längere Auslandsaufenthalte eigentlich von der Bundeswehr genehmigen lassen. Es hagelt Kritik.

Das Bundesverteidigungsministerium hat am Wochenende einen Bericht der „ Frankfurter Rundschau“ über die bislang kaum bekannte Regelung für Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren bestätigt. „Nach dem Gesetzeswortlaut sind männliche Personen ab der Vollendung des 17. Lebensjahres dazu verpflichtet, Auslandsaufenthalte, die länger als drei Monate dauern, vorab beim zuständigen Karrierecenter der Bundeswehr genehmigen zu lassen“, erklärte der Sprecher.

„Hintergrund und Leitgedanke dieser Regelung ist eine für den Bedarfsfall belastbare und aussagekräftige Wehrerfassung.“ Derzeit würden aber Regelungen für Ausnahmen von der Genehmigungspflicht ausgearbeitet, erklärte der Sprecher weiter. Es gehe unter anderem darum, „überflüssige Bürokratie zu vermeiden“.

Bereits nach derzeitigem Stand sei eine Genehmigung immer dann zu erteilen, wenn „für den betreffenden Zeitraum keine konkrete Dienstleistung als Soldatin oder Soldat zu erwarten ist“, erklärte der Sprecher. „Da der Wehrdienst nach geltendem Recht ausschließlich auf Freiwilligkeit beruht, sind entsprechende Genehmigungen grundsätzlich zu erteilen.“ Durch neue Verwaltungsvorschriften solle künftig klargestellt werden, „dass die Genehmigung als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist“, betonte der Sprecher. Nähere Angaben könnten derzeit noch nicht gemacht werden.

Politische Debatte

Das Bekanntwerden der neuen Regel hat eine politische Debatte ausgelöst. Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) äußerte sich kritisch. „Was hier diskutiert wird, ist mehr als Sicherheitspolitik. Es ist ein Eingriff in grundlegende Freiheitsrechte“, schrieb der Politiker auf seiner persönlichen Facebook-Seite. Die Regelung, dass männliche Deutsche zwischen 18 und 45 Jahren vor einer Ausreise aus Deutschland für mehr als drei Monate die Zustimmung der Bundeswehr benötigen, werfe „ernste Fragen auf“. Teuber stellte in dem Beitrag die Frage, wie weit Politik gehen dürfe, „ohne das Fundament einer offenen Gesellschaft“ zu gefährden.

„Pragmatische Umsetzung“

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Thomas Erndl, sagte der „Welt“, die Regelung sei Teil der Wehrerfassung. Allerdings sprach er sich für eine pragmatische Umsetzung aus: Solange der Wehrdienst freiwillig sei, solle es keinen echten Genehmigungsprozess geben. Denkbar sei stattdessen eine bloße „Mitteilungspflicht“, sagte Erndl.

Die Linken-Politikerin Desirée Becker sagte der „Welt“, die aktuelle Aufregung zeige, wie „handwerklich schlecht“ das Gesetz gemacht sei. Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen meinte, die Bundesregierung wäre gut beraten, „eine pragmatische Lösung ohne großen Verwaltungsaufwand und unnötige Zumutungen an junge Männer zu erarbeiten“.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht forderte den Rücktritt von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Dass sich Männer Auslandsaufenthalte bei der Bundeswehr genehmigen lassen müssen, erinnert an DDR- und Mauerzeiten, mit Demokratie und freiheitlicher Grundordnung hat das nichts zu tun“, sagte Wagenknecht.

Die Wehrdienstreform war zum 1. Januar in Kraft getreten. Beschlossen worden war eine Wiedereinführung der Wehrerfassung und eine verpflichtende Musterung ganzer Jahrgänge. Ziel ist eine personelle Aufstockung der Truppe.

Die Entscheidung für einen Wehrdienst soll freiwillig bleiben, sofern angestrebte Personalziele erreicht werden. Hintergrund der Reform waren neue Nato-Vorgaben angesichts der erhöhten Bedrohung durch Russland.