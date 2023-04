Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besuche in London, Brüssel oder anderen EU-Hauptstädte sind für den amerikanischen Präsidenten fast Heimspiele. Seit den 70er Jahren kennt er Europa wie kaum ein anderer US-Politiker. Warum seine jetzt anstehende Reise zum Nato-Gipfel in Brüssel und zum Treffen mit Wladimir Putin in Genf so wichtig ist – und dann doch wieder nachrangig.

Wenn Joe Biden diese Woche nach Europa reist, um sich erst demonstrativ zur transatlantischen Allianz zu bekennen und dann mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu reden,