Nach den Ferien dürfen erkältete Schüler nicht in den Unterricht und sollen auf Corona getestet werden. So kündigt es das Mainzer Bildungsministerium in einem Brief an die Eltern an. Diese fragen sich, was das im Herbst und Winter für sie bedeutet. Kinderärzte warnen derweil vor schlimmen Folgen.

Schulen und Kindertagesstätten sollen nach den Sommerferien wieder weitgehend in den Regelbetrieb zurückkehren, wenn das die Infektionslage zulässt. So lautet der Plan in Rheinland-Pfalz