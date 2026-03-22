Auch das Ansehen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) konnte bei der Landtagswahl die Wechselstimmung zugunsten der CDU nicht wettmachen.

Nachdem die SPD fast 35 Jahre lang an der Spitze von Mainzer Landesregierungen stand, war es nach Ansicht von 57 Prozent der befragten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer „an der Zeit für eine andere Partei“. Das ergab eine Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom Sonntagabend.

Zwar habe Ministerpräsident Schweitzer die Verluste seiner Partei noch „einbremsen“ können. Letztlich aber habe Schweitzer, der seit Juli 2024 im Amt ist, nur über eine „begrenzte Zugkraft“ verfügt. Das zeigt sich insbesondere beim Vergleich mit seinen Vorgängern im Amt: Während Schweitzer von 57 Prozent der Befragten gute Arbeit bescheinigt wurde, stimmten vor früheren Wahlen mit Blick auf Malu Dreyer und Kurt Beck jeweils drei Viertel dieser Aussage zu. Da half es Schweitzer auch nichts, dass er beim persönlichen Ansehen mit 1,4 auf einer Skala von minus 5 bis plus 5 um 0,5 Punkte vor seinem Herausforderer Gordon Schnieder lag.

Verbreitete Unzufriedenheit mit Mainzer Ampel

Zum Wahlsieg der CDU beigetragen hat laut Forschungsgruppe Wahlen auch die verbreitete Unzufriedenheit mit der rot-grün-gelben Landesregierung. So sah nur ein gutes Drittel (36 Prozent) Rheinland-Pfalz gut auf die Zukunft vorbereitet – vor fünf Jahren waren es noch 59 Prozent. Nach Ansicht von 75 Prozent der Befragten hat die Mainzer Ampel zu wenig für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen getan. Für 73 Prozent tat die Koalition zu wenig für die Verbesserung der Situation an den Schulen, für 71 Prozent zu wenig für eine bessere Infrastruktur.

Diese Unzufriedenheit bekamen auch die drei Regierungsparteien zu spüren. Der SPD im Land attestieren die Wahlforscher dabei einen „heftigen Imageeinbruch“, ihr Ansehen sank von 2,0 (2021) auf 0,5 – nur knapp besser als die CDU (0,4). Zugleich schob sich die CDU bei einigen Top-Themen vor die SPD. Das galt nicht nur für Themen wie „Verkehr“, „Infrastruktur“ oder „Wirtschaft“. Auch bei „Bildung und Schule“, dem aus Sicht der Befragten wichtigsten Thema, büßten die Sozialdemokraten ihre jahrzehntelange Führungsposition ein: 30 Prozent ordneten hier der CDU die größte Kompetenz zu. Die gewann damit im Vergleich zu 2021 acht Punkte hinzu, während die SPD acht Punkte verlor und auf 23 Prozent abrutschte.

CDU stark bei Älteren

Die Basis für ihren Sieg habe die CDU „sehr klar“ bei der älteren Generation gelegt, resümieren die Mannheimer Wahlforscher. So lag die CDU bei den über 60-Jährigen mit 40 Prozent vor der SPD (34 Prozent). Bei den unter 60-Jährigen stimmten 21 Prozent für die SPD, CDU und AfD lagen hier mit jeweils 24 Prozent gleichauf. Den Erfolg der AfD erklären die Forscher mit einem „Mix aus Protest, Unzufriedenheit und Überzeugung“. Für 56 Prozent der Befragten gab die Landespolitik bei ihrer Wahl den Ausschlag, für 40 Prozent die Bundespolitik.

Für die Umfrage befragte die Forschungsgruppe in der Woche vor der Wahl gut 1500 Wahlberechtigte; am Wahltag selbst wurden über 16.800 Wählerinnen und Wähler befragt.