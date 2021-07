Er ist bislang das Maß aller Dinge: der Inzidenzwert. Er beschreibt die Anzahl an neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer bestimmt großen Personengruppe während eines bestimmten Zeitraums. In Deutschland ist in der Corona-Pandemie die „Sieben-Tage-Inzidenz“ relevant. Der Wert zeigt an, wie viele Neuinfektionen es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Genau genommen sagt der Wert, wie viele Menschen bei einem PCR-Test ein positives Ergebnis bekamen. In den Corona-Verordnungen lösen bestimmte Inzidenzwerte Schutzmaßnahmen aus. Bei steigenden Werten müssen Landkreise und Städte beispielsweise die Personenanzahl beim Zusammentreffen von Gruppen reduzieren, Beherbergungsverbote aussprechen oder die Maskenpflicht ausweiten.

Der ebenfalls häufig genannte R-Wert steht für die Reproduktionszahl. Diese bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem mit dem Coronavirus Infizierten angesteckt werden. Man könnte den R-Wert auch Ansteckungsrate nennen. Liegt der R-Wert bei 1 heißt das, dass im Schnitt ein Corona-Infizierter einen gesunden Menschen ansteckt.