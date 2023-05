Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Armin Laschet hat sich verrannt. Er sollte aufhören, nach jedem Zipfel der Macht zu schnappen. Stattdessen sollte er sich geordnet zurückziehen – auf sein CDU-Parteiamt.

Einem Spitzenpolitiker zu raten, nicht reflexartig nach jedem Zipfel der Macht zu schnappen, ist in der Regel so erfolgversprechend, wie einen Regenbogen in eine Kiste packen zu wollen. Die Kanzlerkandidat