Die Apothekenreform soll Apotheken stärken – unter anderem mit neuen Befugnissen. Ärzteverbände sehen im schlimmsten Fall die Sicherheit der Patienten gefährdet.

Seit fünf Jahren leitet Harald Brunn die Wallonen-Apotheke in Otterberg (Kreis Kaiserslautern), mittlerweile als einziger Apotheker in der Stadt. Die andere Apotheke vor Ort habe im vergangenen Jahr geschlossen, erzählt er – es habe sich einfach kein Nachfolger gefunden.

Die wirtschaftliche Lage sei nach wie vor nicht leicht, sagt er: „Man hat zu kämpfen.“ Auch die Konkurrenz durch Online-Apotheken sei in den vergangenen Jahren deutlich spürbar geworden: „Bestimmte Artikel wie Nasenspray oder Schmerzmittel werden weniger vor Ort nachgefragt.“ Gleichzeitig seien die Kosten für Energie und Löhne gestiegen.

Die Apothekenreform der Bundesregierung soll genau diese Apotheken auf dem Land stärken. Künftig sollen Apotheken neue Befugnisse erhalten. Dazu gehören Schnelltests auf bestimmte Krankheitserreger, alle Impfungen, bei denen keine Lebendimpfstoffe zum Einsatz kommen, und unter bestimmten Bedingungen auch die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente ohne Rezept. Vor allem die Apotheken auf dem Land sollen von neuen Zuschüssen für Teilnotdienste und erleichterten Bedingungen für die Gründung von Filialen profitieren.

Apothekensterben auch in Rheinland-Pfalz

„Es ist nicht so, dass nur die Land-Apotheken betroffen sind“, sagt Petra Engel-Djabarian, Vorstandsmitglied des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz. Auch in den Vororten vieler größerer Städte gebe es „praktisch keine Apotheken mehr“. Laut dem Apothekerverband schließt im Schnitt alle 22 Stunden eine Apotheke in Deutschland – und auch Rheinland-Pfalz sei stark vom Apothekensterben betroffen.

„Das Hauptproblem ist das Geld, es muss Geld ins System kommen“, sagt Engel-Djabarian im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nach Ansicht der Apothekerverbände ist die Erhöhung des Packungsfixums von 8,35 auf 9,50 Euro, die zusätzlich zur Apothekenreform geplant ist, ein Anfang. Diese Pauschale, die Apotheken für jede verkaufte Packung verschreibungspflichtiger Medikamente von den Kassen bekommen, müsste gerade für Apotheken auf dem Land eigentlich höher ausfallen, um die gestiegenen Betriebskosten auszugleichen.

Brunn bietet in seiner Apotheke bereits Impfungen gegen Grippe und Covid-19 an. „Zusätzliche Impfangebote werden die Apotheken nicht alleine retten“, sagt er. Neue Dienstleistungen seien auch immer begrenzt durch die Anzahl der Mitarbeiter – derzeit beschäftigt er sechs Personen, alle davon in Teilzeit. Dass Apotheken damit in ein Konkurrenzverhältnis zu Arztpraxen treten, sehe er allerdings nicht. Die Erfahrung zeige, dass Impfangebote in der Apotheke vor allem in den Randzeiten in Anspruch genommen werden, oder von Menschen, die nicht gerne zum Arzt gehen.

Ärzteverbände sehen die Reform dagegen kritisch. „Aus unserer Sicht ist die Apothekenreform sehr problematisch“, sagt Andreas Bartels, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Er sieht das Verhältnis zwischen Ärzten und Apothekern gefährdet, wenn mit den neuen Dienstleistungen ein Konkurrenzverhältnis aufgebaut wird. „Die neue Form der Versorgung durch Apotheker führt eher zu Verunsicherung bei den Patienten“, sagt Bartels. „Momentan vertraut der Patient seinem Arzt und so soll es bleiben.“ Seiner Ansicht nach könne es eher zu zusätzlichen Arztbesuchen führen, wenn in Apotheken per Schnelltest Diagnosen gestellt werden.

Dazu sieht er eine Ungleichbehandlung: „Ärzte sind dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterstellt, Apotheker unterliegen dem nicht.“ So könne es sein, dass Apotheker doppelt verdienen – sowohl am Impfstoff als auch an der Durchführung der Impfung.

Marburger Bund sieht Patienten gefährdet

Der ärztliche Berufsverband Marburger Bund sieht in der Apothekenreform gar eine „Gefährdung der Patientensicherheit“. Diagnosen und Therapieentscheidungen seien „urärztliche Tätigkeiten“, die auf jahrelangem Studium und regelmäßigen Weiterbildungen basierten, teilte Hans-Albert Gehle, Vorsitzender des Marburger Bunds Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, mit.

Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, bewertet es grundsätzlich positiv, dass die Kompetenzen der Apotheken mit der Reform ausgeweitet werden. „Die geplanten Reformen haben das Potenzial, das Gesundheitssystem zu entlasten und Patientinnen und Patienten niedrigschwellig und direkt zu versorgen“, teilt der SPD-Politiker auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Es sei allerdings notwendig, für diese Erweiterungen einen klaren Rahmen zu schaffen. „Klar muss auch sein: Apotheken dürfen ärztliche Diagnostik und Behandlung nicht ersetzen, sondern nur ergänzen“, so Schwartze.