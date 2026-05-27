Mehrere Medien spekulieren nach einer Reise von Hendrik Wüst, dass der NRW-Ministerpräsident Kanzler Friedrich Merz (CDU) ersetzen könnte. Experten sind skeptisch.

Dass NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Ambitionen auf Höheres hat, gilt spätestens seit Juni 2023 als ausgemacht. Da veröffentliche Wüst in der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen Gastbeitrag. Titel: „Das Herz schlägt in der Mitte“. Der Text war eine Absage an „den grassierenden Sofortismus, den elitären Wunsch nach Radikalreformen und den spalterischen Populismus“. Viele lasen ihn als Gegenentwurf zur CDU von Friedrich Merz, der gerade mit ungünstigen Aussagen („Kleine Paschas“, „Zahnärzte“) Schlagzeilen machte; als Testballon für eine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Union.

Aus der Kandidatur Wüsts wurde bekanntlich nichts, wenig später stellte sich Wüst demonstrativ hinter den Kanzlerkandidaten Merz. Doch seit diesem Sommer 2023 gilt der Münsterländer im politischen Berlin als heißer Anwärter für die Zukunft der CDU. Und einige Medienberichte sehen diese Zukunft offenbar näherrücken.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Namentlich das Magazin „Stern“ und die „Bild“ wollen erfahren haben, dass in der Partei ein brisantes Szenario diskutiert wird: Der glücklose Bundeskanzler Merz, so werde sogar auf Führungsebene getuschelt, soll gegen den in NRW erfolgreich regierenden Wüst ausgetauscht werden. Namentlich zitiert wird niemand. Es handelt sich eher um ein Geraune.

Doch selbst dieses Geraune kommt für die Union zur Unzeit. Der Fahrplan der Bundesregierung sieht vor, bis zum Beginn der Sommerpause die zentralen Reformvorhaben durchzubringen. Da hat ein öffentliches Anzählen des obersten Reformmeisters noch gefehlt. „Die hohen Temperaturen an Pfingsten sind manchem scheinbar zu Kopf gestiegen“, sagt CDU-Vorstandsmitglied Johannes Steiniger. „Wir haben Mammutaufgaben in der Koalition, die wir jetzt angehen müssen, um Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Darauf sollten sich alle konzentrieren und nicht auf theoretische Personaldiskussionen.“

Wüst ist beliebt, Merz nicht

Der Gedanke ist offenbar zu verlockend: Während Merz historisch unbeliebt, die Bundes-CDU in der neusten Forsa-Umfrage auf 22 Prozent abgesackt und die Bundesregierung konstant am Streiten ist, führt Hendrik Wüst seine Landesregierung stabil. In NRW kommt die CDU noch auf 34 Prozent, der Ministerpräsident ist beliebt und die schwarz-grüne Koalition regiert geräuschlos. Ein Tausch, so die Hoffnung, könnte der Union deutschlandweit wieder zu Aufwind verhelfen. Die Frage ist nur: Wie realistisch ist das?

„Das ist eine Medienspekulation, die alles andere als eine gute Idee ist“, sagt der renommierte Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. „Was unsere Demokratie gegenwärtig braucht, ist Stabilität der Regierung. Personalrochaden, mit denen keine inhaltlichen Politikwechsel verbunden sind, sondern die von schlechten Umfragen getrieben sind, verkennen die tatsächlichen Probleme dieser Republik.“

Experten warnen

Die Regierung habe sich nun immerhin im Führungspersonal zu einem klaren Reformprogramm durchgerungen, so Merkel weiter. Ein Kanzlerwechsel würde da nur Zeit kosten, die man nicht hat. „Nicht zu Unrecht würden viele Bürger einen Kanzlerwechsel als ein machtpolitisches Glasperlenspiel begreifen.“

Tatsächlich hat Wüst selbst nie offen geäußert, dass er Interesse an Merz’ Job hat. Aber man kann durchaus sagen, dass er damit kokettiert. Vergangene Woche bereiste er Polen. Im Gepäck: Eine Reihe von Hauptstadtjournalisten, die nach der Reise zum Teil die Berichterstattung über einen möglichen Kanzlertausch befeuerten. Er wird die Idee, dass er Merz mal beerben könnte, nicht mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen haben.

„Doch nicht jetzt!“

„Hendrik Wüst hat sicher einen gewissen Ehrgeiz, als künftiger Kanzlerkandidat der Union zu gelten“, sagt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, und fügt hinzu: „Aber doch nicht jetzt!“ Wüst habe kein Bundestagsmandat, keinerlei Verortung in der Unionsfraktion und an den grundlegenden Problemen würde sich auch mit ihm nicht viel ändern. Im Gegenteil: Jetzt den Kanzler zu tauschen, wäre ein „Offenbarungseid“.

„Es ist völlig unbestritten, dass der Kanzler und seine Regierung keine guten Umfragewerte haben. Aber das liegt an der Größe der Probleme“, sagt Münch weiter. „Jetzt zu glauben, dass ein Ministerpräsident das übernehmen soll, nur weil er medial etwas besser rüberkommt, halte ich für politisch völlig naiv.“

Mehr Hoffnung als Lösung

Wüst ist so gesehen eine Projektionsfläche, die Debatte um seinen möglichen Aufstieg die Sehnsucht nach einer positiveren Erzählung. Doch sowohl Münch, als auch Merkel zweifeln ernsthaft daran, ob da gerade wirklich auf die richtige Person projiziert wird.

Wüst würde die CDU weiter links der Mitte positionieren, sagt Münch, eher zurück auf den Kurs, den Angela Merkel fuhr. „Aber keine Mehrheit in der Wählerschaft wünscht sich eine Mitte-Links-Ausrichtung der Regierung.“

Hinzu kommt laut Wolfgang Merkel: Wüst regiere zwar relativ geräuschlos Nordrhein-Westfalen, habe aber von den Problemen der Bundespolitik keine Erfahrung. Und: „Wüst selbst fällt aber auch durch einen besonderen Mangel an Charisma auf. Es sind Zweifel erlaubt, ob er die Härte und Führungsstärke entwickeln kann, die in Zeiten multipler Krisen gefragt sind.“