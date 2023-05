Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankreich bemüht sich bei hohen Temperaturen um besonders gefährdete Bürger. Diese Lehre wurde aus einem verheerenden Sommer gezogen.

Seit im Jahrhundert-Sommer 2003 in Frankreich landesweit Tausende Menschen an den Folgen der Rekord-Temperaturen starben, halten sich die französischen Behörden genau an festgelegte Maßnahmen,