Mit sanftem Druck wollen Bund und Länder das Weihnachtsfest retten. In einem Entwurf für den nächsten Corona-Gipfel ist von einer mehrtägigen Selbstquarantäne die Rede. So könne vermieden werden, dass sich Freunde und Verwandte gegenseitig anstecken.

Am Mittwoch ist es wieder so weit. Dann schaltet sich die Kanzlerin erneut mit den 16 Ministerpräsidenten zusammen. Es geht um die Frage, ob der Teil-Lockdown so wie bisher fortgesetzt