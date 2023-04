Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Was in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt ist. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die neue Corona-Verordnung des Landes vorgestellt, die von Mittwoch bis zum 20. Juni gelten soll. In der Außengastronomie fällt jetzt die Testpflicht weg, Freizeitparks und Theater können öffnen, und beim Sport kehren die Zuschauer zurück – wenn auch zunächst wenige.

Gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen?

Ja. Grundsätzlich bleibt es bei der Anzahl von fünf Personen, die sich im öffentlichen Raum oder im Privaten