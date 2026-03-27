Landwirtschaftsminister Rainer (CSU) hatte zum „Runden Tisch Wein“ geladen. Nicht dabei: Der Weinbaupräsident. Jetzt kochte das Thema auf offener Bühne in Berlin hoch.

Dass es gerade nicht so richtig rund läuft zwischen dem Deutschen Weinbauverband (DWV) und der Regierung, war am Donnerstagabend schnell klar. Am Ende einer Fachveranstaltung zur Zukunft der Branche las Weinbaupräsident Klaus Schneider dem Ministerium ausführlich die Leviten.

Das EU-Weinpaket wird nicht schnell genug umgesetzt, der Mindestlohn macht den Winzern das Leben schwer, Betriebe mit weniger als drei Hektar müssten dringend von Dokumentationspflichten befreit werden – Schneiders Forderungskatalog war lang. Immer wieder setzte er an, seine Rede zu beenden, und schoss dann doch noch einen Punkt nach. Sein Credo: „Wir wollen kein Geld, wir wollen nur vernünftige Regelungen.“

Anhören durfte sich die Wutrede Martina Englhart-Kopf ( CSU), ihrerseits parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Eigentlich sollte Minister Alois Rainer (CSU) kommen, aber der war krank. So hielt Englhart-Kopf die aufgeschriebene Ansprache. Und machte die Sache dabei aus Versehen noch schlimmer.

In einem Nebensatz machte sie nämlich öffentlich, dass der Weinbaupräsident zu einer wichtigen Veranstaltung im Ministerium nicht eingeladen war. „Wir hatten ja auch den Runden Tisch Wein, an dem Sie, Herr Schneider, auch teilgenommen haben“, sagte sie. Und erntete dafür Kopfschütteln. Dass die Veranstaltung ohne Schneider stattfand, sorgt im Verband schon länger für Irritationen. Englhart-Kopf hatte, ohne es zu wissen, Salz in eine offene Wunde geschüttet. Durch ein „technisches Versehen“ habe sie nicht das finale Redemanuskript gehabt, heißt es im Ministerium.

Ausgerechnet die Franken waren dabei

Hintergrund: Alois Rainer hatte Anfang März zum „Runden Tisch Große Gewächse“ geladen, so der offizielle Name. Dabei ging es um die Verankerung der Herkunftsklassifikation als Gütesiegel in der Weinverordnung. Eingeladen: der Verein der Prädikatsweingüter (VDP) und der Fränkische Weinbauverband (vor fünf Jahren aus dem Dachverband ausgestiegen). Schneider: „Eingeladen war ein Regionalverband, der sieben Prozent der Anbaufläche vertritt. Die 93 Prozent waren, entgegen allen Gepflogenheiten, nicht dabei.“

Der Zwist ist komplizierter. So sind die Franken wohl die einzigen, die bei einer Überarbeitung der Weinverordnung bremsen. Und Franken liegt in Bayern. So wie die Heimat des CSU-Ministers.

Dem Vernehmen nach hätte der VDP den DWV gerne dabeigehabt. Rainer war das offenkundig nicht so wichtig. Das Ministerium überarbeite „verschiedene weinrechtliche Bestimmungen“, darunter die Weinverordnung, erklärte ein Sprecher. Angesichts der herausfordernden Lage sei man dabei „an einem möglichst übergreifenden Konsens bei der künftigen Weinverordnung“ interessiert. „Im Rahmen dieses Prozesses hat am 3. März 2026 auch ein Gespräch stattgefunden zwischen dem BMLEH, Vertretern des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter und dem Fränkischen Weinbauverband, bei dem es um für Franken regionenspezifische Fragen der Umsetzung einer nationalen Gütezeichenregelung ging.“

Warum es für die anderen Regionen keine spezifische Fragen gibt, erklärte er nicht.