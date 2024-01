Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz eines klaren Siegs in New Hampshire ist Donald Trump schwer verärgert: Er möchte Nikki Haley aus dem Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur drängen. Doch die 52-Jährige will ausharren – ohne große Erfolgsaussichten und mit unklarem Absichten.

Donald Trump hätte eigentlich zufrieden sein können, als er um 21.30 Uhr (Ortszeit) am Dienstagabend in einem Hotel der Kleinstadt Nashua ans Mikrofon trat. Bei der Auszählung