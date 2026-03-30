US-Präsident Donald Trump will sich „das Öl im Iran holen“, um das Regime zur Kapitulation zu zwingen. Experten bezweifeln, dass der Plan funktionieren würde.

Donald Trump hat Tausende Marineinfanteristen und andere Elitetruppen in den Nahen Osten geschickt, um für eine Besetzung von Kharg bereit zu stehen. „Um ehrlich zu sein: Am liebsten würde ich das Öl im Iran holen“, auch wenn „dumme Leute“ in den USA dagegen seien, sagte Trump der „ Financial Times“. Die Einnahme der Insel wäre „sehr einfach“, würde aber eine längere US-Präsenz dort erfordern, sagte der Präsident. Er hatte bereits vor zwei Wochen die Militärstützpunkte der Iraner auf Kharg bombardieren lassen.

Über die Terminals auf Kharg laufen 90 Prozent der iranischen Ölexporte. Wenn Trump die Insel besetzen lässt, könnte er die Ölausfuhren stoppen, um Teheran zur Freigabe der Meerenge von Hormus zu zwingen und den Krieg zu beenden. Trump wollte sich in dem Interview nicht festlegen, ob er Soldaten auf die Insel schicken wird. Teheran bereitet sich auf Vorstöße der Amerikaner auf Kharg und auf Inseln nahe der Straße von Hormus vor.

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US-Truppen würden Verluste drohen

Kharg liegt 30 Kilometer vom iranischen Festland entfernt und damit in Reichweite iranischer Artillerie, Drohnen und Kurzstreckenraketen. Irans Armeesprecher Enrahim Solfakari sagte, bei einem Angriff auf iranisches Gebiet würden amerikanische Soldaten zum „Futter für die Haie“ im Persischen Golf.

Verluste der US-Truppen auf Kharg wären für das iranische Regime ein wertvoller Propagandaerfolg und könnten bei Trumps Anhängern in den USA die Kritik am Iran-Krieg verstärken. Zudem würde eine Schlacht um die Insel die weltweiten Ölpreise weiter in die Höhe treiben. Die Preise zogen bereits nach Trumps neuen Äußerungen am Montag wieder an.

Dass der Iran zur Kapitulation gezwungen werden kann, wenn die USA auf Kharg die Ölexporte stoppen, ist unwahrscheinlich. Das Regime überlebt seit Jahren trotz drastischer Sanktionen und dürfte vom Verlust der Insel zumindest kurzfristig nicht zu beeindrucken sein. Für die Führung des theokratischen Systems geht es ums Überleben, Schäden für die iranische Wirtschaft sind für sie zweitrangig.

Iran hat vom steigenden Ölpreis profitiert

Das Regime in Teheran hat mit Ölausfuhren allein in den vier Wochen seit Kriegsausbruch mehrere Milliarden Dollar verdient und dabei von den weltweit steigenden Ölpreisen profitiert. So kann der Krieg zumindest eine Weile weiter finanziert werden. Wenn Kharg für den Iran verloren ginge, stünden andere Ölhäfen weiter zur Verfügung, darunter der Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormus. Mit einer Kapazität von 300.000 Barrel Öl pro Tag könnte Bandar Abbas die Anlagen auf Kharg zwar nicht ersetzen, dem Iran aber weiterhin Millioneneinnahmen sichern.

Iranische Spitzenpolitiker drohen, dass ihre Streitkräfte nicht nur die amerikanischen Truppen auf Kharg, sondern auch Öl- und Gasanlagen in arabischen Staaten angreifen werden. Die Öl- und Gasförderung in den Golf-Staaten ist bereits jetzt beschädigt und könnte in diesem Fall noch weiter zerstört werden.

Besonders eine 1200 Kilometer lange Pipeline quer durch Saudi-Arabien zum Roten Meer dürfte zum Ziel der Iraner werden, wenn Trump die Bodentruppen in Marsch setzen sollte. Wegen der iranischen Blockade der Straße von Hormus hat die Pipeline zur saudischen Hafenstadt Yanbu am Roten Meer an Bedeutung gewonnen. Derzeit fließen laut Medienberichten täglich rund sieben Millionen Barrel Öl durch die Pipeline und werden in Yanbu auf Schiffe gepumpt; sieben Prozent des weltweiten Ölbedarfs können auf diese Weise trotz der Blockade von Hormus zu den Weltmärkten gelangen.

Wachsende Rolle Huthi-Rebellen

Irans Revolutionsgarde droht derweil mit Angriffen auf Yanbu und auf den Ölhafen Fudschairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Die Zerstörung von Fudschairah und Yanbu wäre erst der Anfang“, erklärte die Revolutionsgarde.

Danny Citrinowicz, ein früherer Iran-Experte des israelischen Militärgeheimdienstes, erwartet außerdem, dass sich die Huthi-Rebellen im Jemen stärker in den Krieg einschalten, wenn die USA versuchen sollten, iranisches Gebiet einzunehmen. Eine weitere Eskalation des Krieges sei wahrscheinlicher als eine Verhandlungslösung, schrieb Citrinowicz auf X. Pakistan und andere Staaten der Region bemühen sich darum, Amerikaner und Iraner zu einer Beilegung des Konflikts zu bewegen, kommen bisher aber nicht weiter.

Irans Führung misstraut ohnehin Trumps Äußerungen über eine mögliche Einigung und ist überzeugt, dass der US-Präsident trotz der Verhandlungen neue Angriffe plant.

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