Der FC Bundestag ist Europameister. Ein 0:0 hat gereicht. In Berlin wäre das schon Regierungskunst.

Bayern ist wieder Meister, der FCK steigt wieder nicht auf und Manuel Neuer darf bei der WM womöglich doch noch einmal zwischen die Pfosten zurückkehren. Die erstaunlichste Fußballnachricht dieser Tage kommt allerdings ausgerechnet aus dem politischen Berlin: Der FC Bundestag ist Europameister!

Ja, tatsächlich. Während sich die schwarz-rote Bundesregierung in Berliner mit bemerkenswerter Präzision gegenseitig die Schienbeine poliert, liefert der FC Bundestag den Beweis funktionierender Koalitionsarbeit. Die überwiegend mit Abgeordneten von Union und SPD besetzte Mannschaft gewann am Wochenende in Lübeck die Parlamentarier-EM. Im entscheidenden Spiel gegen Österreich reichte ein torloses Remis zum Titel.

„Eine klassische Abwehrschlacht, aber der eine Punkt hat gereicht“, sagte der Pirmasenser Bundestagsabgeordnete Florian Bilic (32, CDU), der beim FC Bundestag links verteidigt oder durchs linke Mittelfeld grätscht. Sein schönstes Bonmot lieferte er gleich mit: „Wie man sieht, kann Schwarz-Rot erfolgreich sein.“

Vertagung in Berlin

Im politischen Berlin zählt derzeit allerdings schon als Erfolg, wenn nach nächtelangen Koalitionsrunden keine neue Regierungskrise entsteht. Der heiß erwartete „Tag der Entscheidung“ im Koalitionsausschuss brachte vergangene Woche vor allem eines hervor: Vertagung. Statt auf Entscheidungen einigte man sich auf einen „Fahrplan“ für Reformen. Bis zur Sommerpause soll nun unter Einbeziehung von Arbeitgebern und Gewerkschaften ein großes Paket geschnürt werden – eine Formulierung, die in Berlin traditionell bedeutet, dass zunächst einmal sehr viele Arbeitskreise beschäftigt werden. Man ahnt also, warum der Fußball einen besseren Ruf genießt als die Politik. Auf dem Platz genügt mitunter ein 0:0 zum Titelgewinn; in Berlin reicht oft nicht einmal ein Ausschuss für eine Entscheidung.

Seit über 50 Jahren kicken Parlamentarier aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Finnland um die EM-Trophäe. Diesmal setzte sich der FC Bundestag durch und beendete damit eine Siegesserie der Finnen. Und man könnte darin fast eine beruhigende Nachricht für Berlin sehen: Schwarz-Rot ist vielleicht nicht immer spektakulär, aber offenbar durchaus in der Lage, gemeinsam Spiele nach Hause zu bringen. Manchmal braucht Politik dafür eben nur kurze Hosen statt langer Sitzungen.