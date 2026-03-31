Ohne Not bringt der Bundeskanzler mit seiner Aussage zur Rückkehr geflüchteter Syrer eine illusorische Marke ins Spiel. Das ist gleich aus mehreren Gründen unklug.

Schon wieder das gleiche leidige Muster. Der Kanzler wirft einen Brocken in die Debatte, und das große Rätselraten setzt ein: Was genau hat er damit gemeint? Und was hat er sich dabei wieder gedacht? So war es schon bei dem unseligen Satz mit den „Problemen im Stadtbild“. Worum es sich dabei handeln sollte, blieb im Dunkeln, von möglichen Lösungsansätzen ganz zu schweigen. Jeder konnte sich seinen Teil denken, was im Kontext des sensiblen Themas Zuwanderung vor allem dazu beiträgt, Ressentiments zu schüren. Jetzt lässt die Äußerung zur Rückkehr von Syrern an seinem politischen Geschick zweifeln.

Friedrich Merz hat einfach mal eine Zahl in den Raum gestellt: 80 Prozent der wegen des Bürgerkriegs nach Deutschland geflüchteten Syrer sollten in den nächsten drei Jahren in ihre alte Heimat zurückkehren, sagte er beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa. Er habe dabei nur dessen Wunsch wiedergegeben, stellte Merz inzwischen klar. Dass er den Satz einfangen musste, zeigt schon, wie problematisch er ist.

Integrationspolitisch ein verheerendes Signal

Der syrische Präsident hat verständlicherweise einen zügigen Wiederaufbau seines weithin zerstörten Landes im Blick. Deutschland ist ebenfalls an einem stabilen Syrien gelegen. Nur sollte der erste Gedanke in diesem Zusammenhang nicht sein, dass man dann die hier lebenden Syrerinnen und Syrer schnellstmöglich wieder loswird.

Mehr als eine Million Menschen aus Syrien haben in den vergangenen Jahren hier Schutz gefunden. Sicherlich werden einige von ihnen aus eigenem Antrieb zurückkehren wollen. Doch viele sind Teil der Gesellschaft geworden, ihre Arbeitskraft wird gebraucht. Das könnte man ruhig anerkennen. Merz’ Formulierung sendet stattdessen ein integrationspolitisch verheerendes Signal, schafft Verunsicherung.

Ein Großteil der Syrer – die bereits Eingebürgerten sind sowieso außen vor – hält sich völlig legal im Land auf. Für jene ohne dauerhaftes Bleiberecht gilt: Wenn aufgrund einer womöglich verbesserten Sicherheitslage in Syrien Schutzgründe entfallen sollten, kann ihre befristete Aufenthaltserlaubnis enden. Aber das wird in Hunderttausenden Einzelfälle zu entscheiden sein – ein bürokratischer Kraftakt.

Schwerfällige Prozesse

Nicht jeder wird in Deutschland eine Perspektive haben und bleiben können, das ist ebenfalls klar. Aber sowohl die Förderung freiwilliger Rückkehr durch entsprechende Programme als auch die erzwungene Ausreise durch Abschiebung haben sich bislang als schwerfällige Prozesse erwiesen. Zweifelhaft, dass sich das in absehbarer Zeit ändern lässt. Man sei sich der Dimension der Aufgabe bewusst, schob Merz am Dienstag immerhin nach.

All das hätte dem Kanzler bewusst sein müssen, als er in der Pressekonferenz die Fantasiezahl „80 Prozent“ übernahm. An dieser Zielmarke wird er nun gemessen werden. Durch sein taktisches ungeschicktes Verhalten setzt er sich und seine Regierung in einem Bereich unter Druck, wo behutsames Vorgehen erforderlich wäre.

Es ist zudem Wasser auf die Mühlen der Remigrations-Fanatiker von rechtsaußen. Zufriedenstellen kann Merz sie trotzdem nie, selbst wenn tatsächlich Syrer im genannten Ausmaß demnächst heimkehren würden. Das ist zu 100 Prozent sicher.