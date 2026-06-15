Erdbeermarmelade war nach EU-Recht jahrzehntelang keine Marmelade, sondern Konfitüre. Seit Sonntag ist das anders. Dahinter steckt eine Geschichte über britische Eigenheiten.

Dies ist keine Geschichte über Lebensmittelrecht. Es ist eine Geschichte über Europa im Kleinen: über britische Eigenheiten, europäische Kompromisse und die erstaunliche Erkenntnis, dass selbst auf dem Frühstückstisch Weltpolitik ihre Spuren hinterlässt.

Seit Sonntag gilt: Erdbeermarmelade darf in der EU wieder Marmelade heißen. Was selbstverständlich klingt, war es jahrzehntelang nicht. Denn nach europäischem Recht war der Begriff „Marmelade“ Produkten aus Zitrusfrüchten vorbehalten. Erdbeere? Konfitüre. Aprikose? Ebenfalls Konfitüre. Nur Aufstriche aus Orangen, Zitronen oder anderen Zitrusfrüchten durften offiziell als Marmelade verkauft werden.

Nicht nur Tee und Linksverkehr

Das klingt nach einer jener Vorschriften, die sich jemand in Brüssel an einem verregneten Nachmittag ausgedacht haben könnte. Tatsächlich reicht die Geschichte weit zurück – und führt nach Großbritannien. Dort bezeichnet „marmalade“ traditionell einen Aufstrich aus Bitterorangen. Als die Briten 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitraten, brachten sie nicht nur ihre Vorliebe für Tee und die Linksfahrerei mit, sondern auch ihre Vorstellung davon, was Marmelade ist. Und Europa übernahm sie.

Fortan galt in der Europäischen Gemeinschaft und später in der EU: Was die Deutschen seit Generationen Erdbeermarmelade nennen, war rechtlich gesehen gar keine Marmelade. Im Supermarkt standen zwar weiterhin Gläser mit der Aufschrift „Erdbeermarmelade“ im Regal. Wer genauer hinsah, fand auf dem Etikett jedoch meist das juristisch korrekte Wort: Konfitüre.

Wer bestellt schon Konfitüre?

Dass sich Alltagssprache und Gesetzestexte nicht immer decken, ist nicht ungewöhnlich. Aber selten wurde das so sichtbar wie beim Frühstück. Kaum jemand bestellte beim Bäcker ein Brötchen mit Aprikosenkonfitüre. Marmelade war für die meisten Menschen Marmelade – ganz gleich, was die Richtlinie sagte.

Ausgerechnet der Brexit ebnete den Weg für die Rückkehr der Marmelade. Bereits 2017 schlug der heutige saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker augenzwinkernd vor, Marmelade nach dem EU-Austritt der Briten auch wieder Marmelade nennen zu dürfen. Tatsächlich änderte die EU daraufhin die sogenannte Frühstücksrichtlinie; Deutschland setzte die Vorgaben nun um. Wer künftig Erdbeermarmelade aufs Brot streicht, muss sich also weder sprachlich noch rechtlich rechtfertigen.