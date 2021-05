Bayerns Ministerpräsident ist inzwischen wohlgelitten bei den Deutschen. Warum eigentlich? Kaum ein Spitzenpolitiker hat so spektakuläre Kehrtwenden hingelegt wie Markus Söder. Und bei den Corona-Zahlen steht Bayern ziemlich schlecht da.

Es ist nicht überliefert, ob die ständigen Fragen Markus Söder insgeheim schmeicheln oder inzwischen nur noch nerven. Jedenfalls sagt er ohne erkennbare Regung den immer gleichen Satz: „Mein Platz ist in Bayern.“ Mögen die Journalisten sich die Zähne ausbeißen – Söder kommt nicht so richtig raus mit der Sprache, ob er der nächste Kanzlerkandidat der Parteienschwestern CDU und CSU sein mag.

Der 53-jährige Franke versteht was von politischer Kommunikation. Der CSU-Mann hat dieses Handwerk auf der Ochsentour durch die Partei gelernt. Er weiß: Politische Botschaften müssen griffig sein. Und: Sie müssen ständig wiederholt werden. So gesehen, gleicht Söder in diesen Monaten des Corona-Krisenmanagements einer tibetanischen Gebetsmühle.

Der ewige Mahner

Er rät stets öffentlich zur Vorsicht. Er warnt vor Übermut. Er grollt, wenn das Fernsehen wieder sorglose Party-Bilder aus Berlin zeigt. Er zeigt kein Verständnis, wenn ein Ministerpräsidentenkollege Kontaktbeschränkungen lockern will. Er zelebriert Unverständnis, wenn ein Fußballer ein Video veröffentlicht, auf dem Corona-Regelbrüche zu sehen sind. Kurz: Er geriert sich wie einer, der zwischen richtig und falsch zu unterscheiden weiß; wie einer, der den Überblick hat; wie einer, der die Dinge regelt.

Das kommt an bei den Deutschen. Markus Söder, der Kanzlerkandidat? Die Frage bleibt offen. Mindestens aber trauen die Wähler ihm zu: „Der kann Kanzler!“ Laut dem unlängst veröffentlichten ZDF-Politbarometer halten ihn 64 Prozent der Bürger für geeignet.

Dazu muss man wissen: Vor vier Monaten noch, also im März, hat eine Mehrheit der Wähler dem CSU-Mann die höheren Weihen verweigert und ihm die Eignung abgesprochen. Söder hat sie längst überzeugt – und die möglichen Konkurrenten in den eigenen Reihen und von der sozialdemokratischen Konkurrenz abgeschlagen hinter sich gelassen. Olaf Scholz (SPD) halten der Umfrage zufolge 48 Prozent der Befragten für einen geeigneten Kandidaten, Friedrich Merz 31 Prozent, Armin Laschet 19 Prozent und Norbert Röttgen (alle CDU) 14 Prozent.

Der Wadenbeißer

Söders Höhenflug ist auch deshalb bemerkenswert, weil er einst das Image des politischen Raubeins sorgsam pflegte. Als CSU-Generalsekretär war er stets auf Attacke gebürstet. Während der Flüchtlingskrise konnten Beobachter den Eindruck gewinnen, gemeinsam mit dem derzeitigen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt habe er den damaligen CSU-Parteichef Horst Seehofer in die erbitterten Auseinandersetzungen mit Kanzlerin Angela Merkel getrieben.

Doch das war gestern. Nun ist alles anders. Inzwischen erweckt Söder den Eindruck, er habe sich neu erfunden. Das Kostüm des Krawallmachers hat er entsorgt. Der „neue“ Söder bringt sogar Verständnis für die Rettung der Bienen auf – eigentlich die Domäne der Grünen. Die Kanzlerin lobt und preist er ungefragt und bei jeder Gelegenheit. Er lädt sie sogar zu Bootstouren und Kutschfahrten ein. Eine kabarettreife Inszenierung.

Es müssen diese Inszenierungen sein, mit denen Söder die Wähler überzeugt. Denn das Corona-Krisenmanagement in Bayern kann es kaum sein. Es zeigt keine guten Ergebnisse. Das Bundesland hat mit kumuliert 50.589 Erkrankten nicht nur die meisten Corona-Fälle in Deutschland. Im Freistaat leben fast ein Viertel der Infizierten. Dabei zählt Nordrhein-Westfalen (47.740 Erkrankte) knapp 18 Millionen Einwohner, Bayern dagegen nur gut 13 Millionen. Ferner: Bayern hat die meisten Corona-Toten zu beklagen – 2619. Dann folgen Baden-Württemberg (1841) und Nordrhein-Westfalen (1730).

Die stillen Hamburger, der laute Bayer

Freilich war Bayern zu Beginn der Pandemie aufgrund der Nähe zum österreichischen Corona-Hotspot Ischgl besonders hart betroffen. Gemessen an der Bevölkerungszahl hatte Hamburg damals allerdings mehr Corona-Fälle – mutmaßlich ebenfalls aufgrund von Ischgl-Urlaubern. Am 31. März meldete die Hansestadt 119 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner, Bayern 113.

Doch schon Ende April war klar: Hamburg hatte die Pandemie besser im Griff als der Freistaat. Die Infiziertenzahl in Bayern war auf 322 pro 100.000 Einwohner gesprungen, in Hamburg auf 248.

Obwohl die Hamburger bessere Zahlen vorweisen konnten, ist der dortige Senat in der bundesweit wahrnehmbaren Darstellung des Krisenmanagements eher unter dem Radar der Öffentlichkeit hindurchgeflogen. Beim bayerischen Ministerpräsidenten war das anders. Markus Söder war – und ist - auf allen Kanälen präsent.

Der Corona-Hotspot Ischgl hat seine Begründungskraft für die bayerische Lage inzwischen längst verloren. Doch die Zahlen in Bayern bleiben im bundesweiten Vergleich hoch. Der Freistaat meldet inzwischen 386 Erkrankte pro 100.000 Einwohner. Da sind sogar Serbien (347 pro 100.000 Einwohner), die Türkei (273/100.000) oder Albanien (171/100.000) besser dran. Kurios: Alle drei Länder gelten als „Risikogebiete“, Bayern indes nicht

. Bundesländer schauen genau hin

Erstaunlich auch, wenn die Entwicklung gewisser Landstriche in Bayern genauer unter die Lupe genommen wird. Aus dem Landkreis Tischenreuth wurden bisher 1575 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet, aus der Stadt Hof 931. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz war bisher die Stadt Worms am schlimmsten von der Virusinfektion betroffen. Für Worms gibt das Robert-Koch-Institut 274 Erkrankte pro 100.000 Einwohner an, für den Landkreis Bad Dürkheim 248.

Inzwischen scheint es einigen anderen Bundesländern zu dämmern, dass die Zahlen in Bayern besorgniserregend sind. Einige Länder, darunter Rheinland-Pfalz und das Saarland, haben Einreisen von Bürgern aus dem bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau zunächst untersagt. Dort hatten sich in den vergangenen sieben Tagen 191 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt – nach einem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof.