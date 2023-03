Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dschawad Sarif ist seit acht Jahren das Gesicht der iranischen Außenpolitik. Der Chefdiplomat, der fließend Englisch spricht und gern ätzenden Humor mit klaren Ansagen verbindet, hat aber in der eigenen Regierung so gut wie nichts zu sagen. Das gibt er in einem Interview unumwunden selbst zu.

Als Dschawad Sarif in den ersten Januartagen des vergangenen Jahres an einem Treffen des iranischen Sicherheitsrates teilnahm, wollte er Antworten. Kurz zuvor war eine ukrainische Verkehrsmaschine nach