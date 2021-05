In der China-Politik werden die USA auch unter Präsident Biden einen harten Kurs fahren. Das ist für die EU und gerade Deutschland eine Herausforderung.

Was hat Pennsylvania mit China zu tun? Mehr als Joe Biden und seiner Demokraten-Partei lieb sein kann. Donald Trump wurde 2016 US-Präsident, weil er einstige industrielle Hochburgen gewann. Sie sind seit längerem Verlierer im globalen Wettbewerb mit China. „Tod durch China“ heißt ein Buch, das Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro geschrieben hat. Er gehörte zu den ganz wenigen, an denen Trump die komplette Amtszeit festhielt. Und mit Erfolg: Ohio, ein weiterer Bundesstaat, der unter der Deindustrialisierung leidet, stimmte 2020 (wie schon 2016) für Trump. Ob Bidens Partei 2024 die Macht wieder abgeben muss, entscheidet sich auch an der Frage, ob die Wähler zufrieden mit der China-Politik sind.

Deutsche Exporte als Zankapfel?

Biden hat ausdrücklich die Interessen der „arbeitenden Amerikaner“ in den Mittelpunkt seiner außenpolitischen Strategie gerückt. Und er ist gleichzeitig überzeugt, dass Amerikas Werte der Demokratie, die unter Trump gelitten haben, wieder glaubhaft in den Vordergrund gerückt werden müssen. Gerade gegenüber China will er das forcieren. Schließlich steht die kommunistische Volksrepublik in einem Systemwettstreit mit dem Westen.

Biden setzt dabei mit Nachdruck auf seine Partner in Europa, also auch auf Deutschland. Unsere exportlastige Wirtschaft aber kann sich politische Probleme mit China noch weniger leisten als die USA. Hier einen stabilen gemeinsamen Kurs zu finden, wird nicht einfach.