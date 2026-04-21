Die Regierung will im Rekordtempo eine große Gesundheitsreform beschließen. Doch wie will sie die Bevölkerung mitnehmen, wenn das nicht mal bei den eigenen Leuten gelingt?

Eine Woche ist es nun her, seit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihre Pläne für eine große Gesundheitsreform vorgestellt hat. Seither ist das passiert, was in solchen Fällen immer passiert: Es hagelte Kritik. Von links, von rechts, von den Krankenhäusern, den Ärzten, den Patientenschützern, von der Opposition und den eigenen Leuten. Alle haben was zu meckern, so lässt sich das gut zusammenfassen.

Zur Erinnerung: Warken musste allein für das kommende Jahr ein Defizit im Gesundheitssystem von 15 Milliarden Euro ausgleichen. Eine solche Summe kann man nicht einsparen, ohne dass es wehtut. In Politikerkreisen sagt man: Wenn in so einer Situation niemand zufrieden ist, muss man irgendwas richtig gemacht haben. Das zeige doch, dass der Entwurf dem Anspruch gerecht wird, allen etwas abzuverlangen. Und ja, da ist etwas dran. Mit einer Ausnahme.

Reformvorhaben brauchen Allianzen

Zumindest die eigenen Leute sollte man bei einem solchen Paket halbwegs an Bord haben. Also die Abgeordneten von Union und SPD, die dem Gesetz am Ende eine Mehrheit im Parlament bescheren sollen. Doch anstatt erst in den Fraktionen für das Paket zu werben, hat Warken offenbar kurzfristig entschieden, mit ihren eigenen, unabgesprochenen Vorschlägen vor die Presse zu treten. Das war nicht so hilfreich.

In der Unionsfraktion wird nun sehr ausdauernd darüber diskutiert, wie man die Reform so ausgestalten kann, dass sie gerecht ist. Das Gefühl: Wenn die kostenlose Mitversicherung für Ehepartner gestrichen wird, Bürgergeldempfänger aber weiter auf Kosten der Beitragszahler versichert werden, dann ist das nicht gerecht. Stattdessen sollten diese Kosten aus Steuermitteln beglichen werden. Die zahlen schließlich alle, nicht nur die Beitragszahler.

Man darf vermuten, dass das Gerechtigkeitsempfinden in der SPD ein anderes ist. Auch, weil eine solche Verschiebung (wahrscheinlich zugunsten der kostenlosen Mitversicherung) am Ende vor allem auf dem Schreibtisch eines Mannes landen würde, und das ist Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Ob die Diskussion am Ende zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung führt, darf bezweifelt werden.

Hätte man das vorher ausräumen können? Wahrscheinlich schon. Es mangelt in der Koalition nicht an der Erkenntnis, dass es besser ist, sich erst intern zu einigen und den so hervorgebrachten Kompromiss (egal wie schmerzhaft er für eine Seite ist) dann eisern zu verteidigen. Das setzt allerdings voraus, dass man rechtzeitig in die Abstimmung geht.

Dass Warken den ganz großen Schulterschluss nicht sucht, ist klug. In keinem Bereich ist der Lobby-Einfluss so groß wie im Gesundheitswesen. Dass sie aber innerhalb der Koalition keine Allianzen aufbaut, ist bedenklich.

Auch bei der Pflege wurde wenig vorgearbeitet

Das zeigt sich auch bei einem weiteren Thema, das am Dienstag plötzlich auftauchte: Der Reform der Pflege, die Warken ebenfalls plant. Ohne große Ankündigung machte die Nachricht die Runde, die Gesundheitsministerin plane höhere Belastungen für Pflegeheimbewohner. Man hatte nicht den Eindruck, dass man in den Fraktionen besonders gut auf diesen Vorschlag vorbereitet war. Es fühlte sich wieder nach Überrumpelungstaktik an.

Diese Koalition hat sich eine Vielzahl von Reformen für dieses Jahr vorgenommen. Sie wird sich an deren Erfolg messen lassen müssen. Sie können aber nur gelingen, wenn die Koalition geschlossen hinter den eigenen Vorhaben steht. Es gibt ein paar Wege das zu erreichen. Nina Warken hat leider einen anderen gewählt.