Die Visitation im Erzbistum Köln sorgt weltweit für Aufsehen. Ein großes Erzbistum unter Leitung eines Kardinals wird nur selten von Rom überprüft. Das Ergebnis ist offen, doch Franziskus will genau wissen, was los ist.

Mit der Entscheidung, zwei Visitatoren nach Köln zu schicken, verfolgt Papst Franziskus zwei Anliegen. Zum einen will er sich ein umfassendes Bild der Lage in der bekanntesten deutschen Erzdiözese machen. Zum anderen signalisiert er, dass er die Lage in Deutschland genau beobachtet und diese ihm wichtig ist.

Mit Kardinal Anders Arborelius von Stockholm sowie Bischof Hans van den Hende von Rotterdam schickt er zwei Vertrauensleute in das aufgewühlte Erzbistum am Rhein. Dass beide recht gut Deutsch sprechen, war ein Auswahlkriterium für das ungewöhnliche Duo. Zudem trägt auch Arborelius das Kardinalsrot und ist so mit Rainer Maria Woelki hierarchisch auf Augenhöhe.

Eher gründlich als schnell

Woelki ist weiterhin Erzbischof von Köln mit allen Rechten und Pflichten. Seine besondere Pflicht ist es nun, den Visitatoren alle gewünschten und relevanten Informationen zugänglich zu machen und konstruktiv mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei lautet die Maxime einer solchen Untersuchung: lieber gründlich als schnell. Auch von den Medien werden sich die päpstlichen Prüfer nicht beeinflussen lassen. Psychologische Faktoren und menschliche Beziehungen oder Zerwürfnisse werden sie jedoch in ihrem Bericht berücksichtigen, es zählen nicht allein rechtliche Kategorien.

Es geht um gleich vier beschuldigte hohe Geistliche: Woelki selbst, seinen früheren Generalvikar Stefan Heße sowie die Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff. Außerdem geht es um zwei Problemfelder: mögliche Verstöße im Umgang mit Verdachtsfällen von Missbrauch sowie eine gestörte und konfliktgeladene seelsorgliche Lage im Bistum.

Zu den Konsequenzen der Untersuchung gibt es eine ganze Palette möglicher Ergebnisse. Diese reicht von keinerlei Maßnahmen bis hin zu Rücktritten aller vier – oder gar weiterer – Verantwortlicher.

Visitation in Abtei Maria Laach 2020

Eine vom Papst angeordnete Visitation kann unterschiedliche Anlässe haben. In Deutschland gab es eine solche zuletzt im Juli 2020. Wegen anhaltender Spannungen unter den Mönchen der Abtei Maria Laach in der Eifel beauftragte die vatikanische Ordenskongregation den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke sowie den Abt der Ettaler Benediktinerabtei, Barnabas Bögle, mit einer Prüfung.

In bundesweiter Erinnerung ist der Besuch von Kurienkardinal Giovanni Lajolo im September 2013 in Limburg – wegen der Kontroversen um den glücklosen Bischof und Bauherrn Franz-Peter Tebartz-van Elst. Formal war dies aber keine Apostolische Visitation. Gleichwohl wurde später der Paderborner Weihbischof Manfred Groote als Administrator (Übergangsleiter) eingesetzt, Tebartz reichte den Rücktritt ein.

Wenn Arborelius und van den Hende dem Papst ihren Bericht vorgelegt haben, muss er entscheiden, wie er reagiert und wann. Dabei wird Franziskus vermutlich nicht nur die Lage in Köln betrachten; er könnte mit abwägen, was seine Entscheidung für die international arg beäugte Kirche in ganz Deutschland bedeutet.