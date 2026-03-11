Steigende Ölpreise, Spielräume gegenüber Washington und Folgen für die westliche Unterstützung der Ukraine: Der Konflikt am Golf verschafft Moskau unerwartete Vorteile.

Ende Februar lag der Marktpreis für ein Barrel russischen Ural-Rohöls noch bei rund 40 Dollar. Damit näherte er sich gefährlich der Summe aus Produktions- und Transportkosten. Für Russland, dessen Staatshaushalt zu knapp einem Viertel aus Öl- und Gasexporten gespeist wird, sah die Lage unerquicklich aus. Dann änderte sich die Situation abrupt. Am 28. Februar begannen die USA und Israel ihre Angriffe gegen den Iran. Teheran reagierte mit Beschuss von Raffinerien in benachbarten Golfstaaten und attackierte auch Öltanker. „Der gesamte Nahe Osten brennt“, schrieb das russische Portal business-gazeta.ru.

Ölpreis als Rettungsring

Der Konflikt ließ die Rohölpreise rasch steigen. Ein Barrel der Nordseeölsorte Brent kostete zeitweise mehr als 115 Dollar. Auch Erdgas verteuerte sich auf dem europäischen Markt deutlich. Zwar gaben die Preise später wieder nach, reagieren aber weiterhin empfindlich auf neue Nachrichten aus der Region – etwa auf Berichte über Versuche Irans, die Straße von Hormus zu verminen.

Am Mittwochnachmittag lag der Brent-Preis noch immer bei über 91 Dollar pro Barrel. Auch russisches Ural-Öl verteuerte sich deutlich und kostete fast 89 Dollar. Experten erklären, Russland habe seine bisherigen Preisnachlässe gegenüber den wichtigsten Abnehmern China und Indien reduziert. Da iranische Lieferungen teilweise ausfallen, konkurrieren beide Länder stärker um russisches Öl.

Dutzende Milliarden Dollar Zusatzeinnahmen

Der Energieexperte Igor Juschkow sagte dem Portal news.ru: „Wenn die Ölpreise bei der 90-Dollar-Marke bleiben, kann Russland zusätzliche Einnahmen in Höhe von Dutzenden Milliarden Dollar erzielen.“ Auch der oppositionelle Wirtschaftsexperte Wladimir Milow sprach gegenüber dem US-Portal Politico von einem „Rettungsring“ für die angeschlagene russische Wirtschaft.

Einige politische Argumente sprechen für Putin

Auch militärisch könnte Moskau indirekt profitieren. Die USA benötigen für den Schutz ihrer Verbündeten und Stützpunkte in der Nähe des Iran große Mengen an Luftabwehrsystemen und entsprechende Raketen. Beobachter gehen davon aus, dass dadurch weniger Systeme für die Ukraine zur Verfügung stehen. Laut „Spiegel“ organisierte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius inzwischen 35 Abfangraketen für ukrainische Patriot-Systeme. Doch das wäre nur begrenzte Hilfe. Nach Angaben der Nachrichtenagentur afp feuerten russische Streitkräfte allein im Februar 288 Raketen und Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine.

Wichtiger könnten die politischen Argumente sein, die der Konflikt Putin im Verhältnis zu Donald Trump liefert. Der US-Präsident müsse einkalkulieren, dass Russland im Gegenzug Waffen an den Iran liefern könnte, sagt der im Exil lebende Politologe Kirill Rogow. Um dieses Risiko zu vermeiden, könnte Washington eher zu Zugeständnissen gegenüber Moskau bereit sein.

Hohes Haushaltsdefizit

Zugleich ist ungewiss, wie dauerhaft der Preisboom sein wird. Steigende Seefrachtkosten könnten einen Teil der zusätzlichen Einnahmen wieder aufzehren. Außerdem wächst das Haushaltsdefizit Russlands schnell. Nach nur zwei Monaten des Jahres 2026 beläuft sich das Minus bereits auf umgerechnet 37,6 Milliarden Euro – fast so viel wie das geplante Jahresdefizit von knapp 43 Milliarden Euro. Um die Lage zu stabilisieren, müssten die Rohstoffpreise nach Einschätzung von Milow mindestens ein Jahr lang so hoch bleiben wie derzeit.

Putin und der russischen Ölindustrie kommt zwar auch die Strategie Teherans entgegen, im Persischen Golf möglichst großen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Doch Moskau kann diese Entwicklung kaum beeinflussen. Nach Einschätzung westlicher Militäranalysten ist die Schlagkraft der iranischen Drohnen- und Raketentruppen bereits stark geschrumpft – möglicherweise um 80 bis 90 Prozent. Russland bleibt in dieser Entwicklung Zuschauer.