Die Münchner mögen ihre „Wiesn“ und die Stuttgarter ihren „Wasen“ haben. Dafür feiert das Saarland sein Webenheimer Bauernfest.

Zur Tradition gehört es, dass der Landrat des Saarpfalz-Kreises seinen Kreistag, seine Bürgermeister und Funktionäre „zum gemeinsamen Mittagessen und Umtrunk“ ins Festzelt einlädt. Etwas mehr als hundert Frauen und Männer folgen gewöhnlich seiner Einladung. In diesem Jahr erhielt jeder einen Essensbon im Wert von zehn Euro „sowie eine angemessene Zahl an Getränkebons“, wie der Kreis auf Anfrage mitteilte. Teilnehmer berichten, dass kein einziger Geladener diese Lizenz zum Freibier bis zum Abwinken ausreizte. Nachvollziehbar, zumal die Julisonne das Festzelt in den Mittagsstunden saunamäßig aufheizte. Gut 2000 Euro lässt sich der Kreis die Zusammenkunft bei Speis und Trank kosten.

Ungefähr genauso viel Geld ließ die Stadt Blieskastel, zu der Webenheim gehört, alljährlich springen, um seinen Stadtrat und Mitarbeiter der Verwaltung beim Bauernmarkt zu verköstigen. Traditionell besuchten Rat und Belegschaft montags das Fest, um sich, mit Bons ausgestattet, gemeinsam zu stärken.

Doch in diesem Jahr gab’s keine Bons für den Stadtrat und die Verwaltung, berichten Ratsmitglieder. Warum nicht? Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) gibt auf eine entsprechende Anfrage keine Antwort.

Das liegt vermutlich auch daran, dass sich die mutmaßlich korrekte Antwort „gradselääds net“ kaum ins Hochdeutsche übersetzen lässt. Es ist so eine Art trotziges „dann eben nicht“. Des Bürgermeisters Trotz rührt von folgender Begebenheit: Beim Bauernfest 2022 spendierte die Stadt Blieskastel nämlich nicht nur Bons im Wert von rund 2000 Euro an den Stadtrat und Rathaus-Mitarbeiter. Nein, der Bürgermeister brachte zusätzlich Freibier- und Essenbons für rund 1000 Euro nach Gutdünken unters Volk – auf städtische Kosten. Seine Vorgängerin im Amt hatte dafür jährlich nur zwischen 20 und 110 Euro ausgegeben. Folglich riet Hertzlers Stellvertreterin, die Grünen-Politikerin Lisa Becker, dem Bürgermeister im Vorjahr, die 1000 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen.

Das nahm der selbstbewusste Bürgermeister seiner Beigeordneten so krumm, dass er ein Abwahlverfahren gegen sie betrieb – ohne Erfolg. Außerdem holte sich Hertzler die knapp 1000 Euro für die Bons damals trotzdem aus der Stadtkasse. Und für das ganze Theater rund um die Bons rächte er sich nicht nur an Lisa Becker, sondern an allen. Nach dem Motto: Dann gibt es beim Bauernfest dieses Jahr eben gar keine und für niemanden. Gradselääds net.