Seit der Ära Barack Obamas nimmt in den USA die politische Gewalt zu. Und Präsident Donald Trump trägt Mitschuld am extremen Hass zwischen den Lagern.

Das Bemerkenswerte an dem Anschlag auf das Gala-Dinner der Washingtoner Medien- und Politikelite ist nicht, dass er passiert ist. Er fügt sich nahtlos in die lange historische Zeitleiste politisch motivierter Gewalttaten in den USA ein. Vier US-Präsidenten wurden im Amt ermordet, zuletzt John F. Kennedy 1963. Schon vor der Unabhängigkeitserklärung der USA 1776 gab es Attentate in den damals britischen Kolonien in Nordamerika: Milizen griffen unter dem Namen „Söhne der Freiheit“ sogar Mitbürger an, die allzu loyal zur Krone in London waren.

Das Bemerkenswerte war Donald Trumps Reaktion: Ausgerechnet der Präsident, der Journalisten brachial beschimpft, wenn sie ihn nicht loben, gibt sich plötzlich versöhnlich. Ebenso ist bemerkenswert, dass besagter Medienbetrieb Trump überhaupt als Ehrengast zu einer Feier der Meinungsfreiheit eingeladen hat. Als wäre nichts gewesen.

Trump hat instinktiv den Moment genutzt, um sich zu inszenieren. Er wollte dem Vernehmen nach sogar die Party fortsetzen und soll bedauert haben, dass das FBI dann doch erstmal den Tatort sichern wollte.

Nach dem Anschlag im Washingtoner Hilton: Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz mit FBI-Chef Kash Patel (Mitte) und Interim-Justizminister Todd Blanche (links). Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/

Wir werden erst in ein paar Monaten wissen, ob das Ereignis im Washingtoner Hilton Hotel dauerhafte Folgen haben wird. Aber wir wissen vom Attentatsversuch von Butler im Juli 2024, als ein Schuss Trumps Ohrläppchen verwundete, dass sich dieser Präsident nicht versteckt und dass seine Anhänger das mit Verehrung quittieren. Göttliche Vorsehung wird unterstellt, und es stimmt ja: Es hat wiederholt Versuche gegeben, Trump zu töten; sie haben ihm nichts anhaben können.

Der Präsident behauptet, diese politische Gewalt unterstreiche, wie bedeutsam er und seine Administration in der Geschichte der USA seien. Fest steht, dass seine Regierung sich nicht nur im Krieg mit dem Mullah-Regime im Iran befindet. Trump hat am ersten Tag im Amt per Dekret den Notstand im eigenen Land ausgerufen. Die Polizeibehörde ICE des Heimatschutzministeriums jagt Menschen auf offener Straße und nimmt dabei das Risiko in Kauf, eigene Bürger zu verwunden oder sogar zu töten. Trump hat die Nationalgarde gezielt in Hochburgen der Demokraten-Partei geschickt. Die Missachtung von Verfassungsrechten durch diese US-Regierung hat die ohnehin extreme Polarisierung der Gesellschaft noch mal angeheizt.

Als der Attentäter einen Kontrollpunkt überrannte, eröffnete der Secret Servive sofort das Feuer. Foto: Tom Brenner/dpa

Das alles darf kein Attentat rechtfertigen. Aber es erklärt, warum die USA ähnlich aufgewühlt sind wie in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung und des Vietnamkriegs in den 1960er Jahren. Und es wird weitere Gewalttaten geben. Schusssichere Ballsäle oder noch mehr Geld für Trumps Personenschutz werden das nicht verhindern. Der Überwachungs- und Strafverfolgungsapparat ist seit den Terrorangriffen vom 11. September 2001 immer weiter gewachsen, trotzdem sind Anschläge oder auch Massaker mit Schusswaffen eben keine Seltenheit in den USA.

Im Gegenteil. Seit der Ära Barack Obamas, seit die Demokraten-Partei immer weiter nach links gerückt ist und die Republikaner zu der Partei wurden, die Trump auf den Schild hob, hat die Anzahl der Schussattacken zugenommen. Allein 2024 zählte das FBI 24 solcher Ereignisse in 19 Bundesstaaten. 106 Menschen starben. So gesehen: Gott sei Dank musste bei der Gala im Hilton wenigstens niemand sterben.