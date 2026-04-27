Flugscham, Wärmepumpe, Lastenrad: Oft richtet sich die Klimadebatte an das Verhalten jedes Einzelnen. Die Juraprofessorin Frauke Rostalski hält das für falsch.

Sie bestreiten die Dramatik der Klimakrise nicht. Warum sagen Sie trotzdem, der Einzelne sei derzeit weder rechtlich noch ethisch zum Klimaschutz verpflichtet?

Verantwortung setzt auf dem Boden unserer Verfassung voraus, dass das, was der Staat oder die Gesellschaft dem Einzelnen abverlangt, verhältnismäßig ist. Dafür muss die Handlung geeignet sein, das damit verfolgte Ziel auch zu erreichen. Man kann insoweit von einer Folgenwirksamkeit sprechen, die für Verantwortung vorausgesetzt ist. Diese ist im Kontext des Klimawandels derzeit nicht gewährleistet. Das liegt daran, dass der Klimawandel eine globale Herausforderung ist, die nur global gemeistert werden kann. Wir benötigen also ein globales Konzept, das effektiv gegen den Klimawandel wirkt. Das Pariser Klimaübereinkommen leistet dies nicht; im Gegenteil verschärft es die Situation noch durch Trittbrettfahrerei und Leakage-Effekte (Leakage- oder Verlagerungseffekte beschreiben in der Umweltpolitik das Phänomen, dass Emissionsreduktionen an einem Ort zu einem Anstieg der Emissionen an einem anderen Ort führen können, Anmerkung der Redaktion) .

Wenn wir nun als Einzelne etwas tun, von dem wir meinen, es nutze dem Klima, kann sich die Maßnahme daher nicht in ein Konzept einfügen, das effektiv ist. Sie verpufft. Oder schlimmer: Sie trägt noch zur Verschlechterung bei, wie wir etwa beobachten können, wenn Deutschland und Europa ihre CO 2 -intensive Produktion ins Ausland verlagern, um den nationalen CO 2 -Ausstoß zu senken. Im Ausland gelten häufig weniger hohe Anforderungen an den Klimaschutz, sodass die Produktion dort sogar noch negativer für das Gesamtklima ist, als würden wir sie hierzulande fortsetzen.

Ihr zentrales Argument lautet: Eine Pflicht setzt Wirksamkeit voraus. Warum reicht es Ihnen nicht, dass viele kleine Beiträge zusammen sehr wohl politischen Druck, neue soziale Normen und am Ende auch reale Veränderungen auslösen können?

Empirisch ist dieser Zusammenhang nicht nachgewiesen. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel hoffen wir seit Jahrzehnten darauf, dass individuelles Verhalten die Wende bringt. Bislang hat sich dadurch nichts daran geändert, dass wir jedes Jahr neue globale Höchstwerte des CO 2 -Ausstoßes zu verzeichnen haben. Die Fokussierung auf den Einzelnen ist aus meiner Sicht eine höchst problematische Verantwortungsverlagerung; sie lenkt ab von den eigentlich verantwortlichen Akteuren, die sich locker zurücklehnen können, während die Individuen sich in pseudo-wirksamen Aktionen wie dem persönlichen Konsumverhalten und in Grabenkämpfen verlieren, die sich darum drehen, wer denn nun am nachhaltigsten lebt.

Sie kritisieren Flugscham, Hafermilch, Wärmepumpe oder Lastenrad als Teil eines Moralspektakels. Wo endet für Sie legitime Orientierung im Alltag – und wo beginnt der moralische Zeigefinger, den Sie für schädlich halten?

Der moralische Zeigefinger ist immer dann erhoben, wenn eine Bewertung des Gegenübers erfolgt, wenn man die eigenen Maßstäbe heranzieht, um ein Urteil über das Verhalten oder die Person des anderen zu treffen. Das Moralspektakel ist Teil des Problems in puncto Klimawandel. Nachhaltig zu leben, ist für viele Menschen eine Möglichkeit geworden, sich von anderen abzuheben, sich zu verbesondern. Es kommt einer sozialen Währung gleich, man kann viel Anerkennung dafür bekommen. Problematisch wird dies, wenn es dabei zu Herabsetzungen derer kommt, die nicht (genug) mitmachen. Das kann Trotzreaktionen auslösen und zu Lagerbildung führen. Dem Klima ist damit gerade nicht geholfen.

Ist Ihre Position nicht riskant, weil sie gerade denen eine bequeme Rechtfertigung liefert, die ohnehin nichts ändern wollen – nach dem Motto: Wenn mein Verhalten nichts bringt, kann ich einfach weitermachen wie bisher?

Die Frage muss doch andersherum gestellt werden: Mit welcher Berechtigung verlangen wir von Menschen, etwas an ihrem Leben zu ändern, wenn dies nutzlos ist? Der Staat, die Gesellschaft müssen sich rechtfertigen, wenn sie dem Einzelnen Freiheitseingriffe zumuten wie etwa den Kauf einer Wärmepumpe oder Fahrverbote. Nicht das Individuum ist es, das sich erklären muss, wenn es von seiner Freiheit legitim Gebrauch macht. Das ist leider etwas, das wir über die Zeit vergessen haben, was sich insbesondere deutlich während der Pandemie zeigte.

Sie sagen, nicht das Individuum, sondern die Politik sei in der Pflicht. Was müsste Politik tun, damit aus Appellen ein wirksames Klimaregime wird?

Die Politik müsste dafür sorgen, dass auf globaler Ebene eine Lösung erarbeitet wird, die es ermöglicht, dass sich nationale Maßnahmen darin einfügen und dem Klimawandel wirksam entgegengewirkt werden kann. Die Lösung liegt in einem Klimaclub der Willigen.

Sie setzen auf einen Klimaclub der Willigen mit einem CO 2 -Mindestpreis und Sanktionen gegen Nicht-Mitglieder. Warum halten Sie dieses Modell für realistischer als die Hoffnung auf Verhaltensänderung von unten?

Wie gesagt, bedarf es einer globalen Koordination und Kooperation, um dem Klimawandel Herr zu werden. Das lässt sich nicht durch unabgestimmtes Konsumentenverhalten lösen – schon gar nicht, wenn es nur ein ganz kleiner Teil von Konsumenten ist, also etwa in Europa. Der Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus hat das Modell des Klimaclubs beschrieben und aufgezeigt, wie effektiv es Kooperation in Sachen Klimawandel auslösen würde. Ich verlasse mich auf diese wissenschaftliche Einschätzung.

Viele gesellschaftliche Veränderungen begannen mit Vorbildern und persönlichem Verhalten. Warum soll das beim Klimaschutz anders sein?

Ich behaupte nicht, dass Einzelne oder Gruppen nicht eine Signalwirkung haben können. Die Frage ist jedoch, wer derzeit in der Verantwortung ist. Und das ist nach dem Gesagten nicht der Einzelne, sondern es sind staatliche Akteure auf globaler Ebene. Der Einzelne ist erst dann in der Pflicht, wenn das Setting dafür geschaffen ist; unter dem Regime des Pariser Übereinkommens ist dies nicht der Fall. Graswurzelbewegungen waren bei Problemen effektiv, für die es gerade keiner globalen Anstrengung bedurfte, die zum Beispiel auf nationaler Ebene gelöst werden konnte. Man denke nur an die Frauenbewegung und die rechtlichen Verbesserungen, die dadurch ausgelöst wurden. Die jeweiligen Probleme waren aber eben anders gelagert als der Klimawandel.

Wenn Sie in einem Satz sagen müssten, worin die Verantwortung einer Leserin/eines Lesers heute trotzdem besteht: Wie würde dieser Satz lauten?

Mein Adressat wäre ein Regierungsvertreter, dem ich sagen würde: Deine Pflicht – heute – besteht darin, das Pariser Übereinkommen als das anzuerkennen, was es ist: ein totgerittener Gaul, und mit den anderen Staaten der Welt einen Klimaclub nach den Vorgaben von William Nordhaus zu gründen.

Zur Person

Frauke Rostalski Foto: Imago DTS Nachrichtenagentur

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich die 41-Jährige unter anderem mit Fragen der Verantwortung, der Freiheit des Individuums und den moralischen Grundlagen staatlicher Eingriffe. In ihrem Buch „Wer soll was tun?“ zum Thema Klimaverantwortung argumentiert sie, dass wirksamer Klimaschutz vor allem politische und globale Lösungen erfordert. Moralische Appelle an individuelles Verhalten hält sie dagegen für unzureichend.

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