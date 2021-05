Bei den Protesten gegen Israels Kriegsführung im Gazastreifen und seine Politik am Jerusalemer Tempelberg bricht sich Judenhass Bahn. Er ist nicht zu rechtfertigen. Er widerspricht dem Menschsein und dem Grundgesetz.

„Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt, ob es dämmert oder donnert, ob du frierst oder ob du schwitzt (...) An allem sind die Juden schuld.“ So spottete 1931 der jüdischstämmige Komponist Friedrich Hollaender in einem Lied. 1933 floh er vor den Nazis. Der Antisemitismus war deutsches Regierungsprogramm geworden.

Die aktuelle Bundesregierung hat auch im 21. Jahrhundert die Schoah nicht vergessen. Sie vertritt glaubhaft den Grundsatz, dass der demokratische Rechtsstaat gerade für den Schutz von Minderheiten einzustehen hat. „Wer solche Proteste nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht sein Demonstrationsrecht“, so Regierungssprecher Steffen Seibert.

Nicht schuldig, aber verantwortlich

Die Lehre aus dem Zivilisationsbruch des Holocaust lautet: Die Nachkriegsgenerationen tragen keine Schuld an dem, was gerade Juden angetan wurde; aber auch für sie leitet sich daraus Verantwortung ab. Diese ist eigentlich ganz klar. Wenn Hass gegen Juden geschürt wird, dürfen wir nicht wegsehen oder weghören.

Aber warum hält sich der Aufschrei doch in Grenzen, wenn nun vor Synagogen Schimpfworte skandiert, die Israel-Flagge mit dem blauen Davidstern verbrannt und teilweise sogar Vernichtungsfantasien gebrüllt werden? Ja, das Band der Geschichte wird dünner, je länger 1933 her ist. Gerade im Internet erleben wir eine Enthemmung. Worte fallen, die wie Gift wirken. Lügen werden verbreitet, die am Ende in Gewalt umschlagen können. Überraschen darf uns das alles nicht. Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag wird von einer Partei gestellt, deren Führungspersonal die NS-Zeit als „Vogelschiss“ in der Geschichte umzudeuten versucht.

Deutsche Synagogen sind nicht Israel

Und in Deutschland leben inzwischen Millionen Menschen, die nicht oder nur zum Teil hier sozialisiert wurden. Oft stammen sie aus Staaten, in denen Antisemitismus sogar über Schulbücher weitergegeben wird. Und sie sehen – irrigerweise – deutsche Synagogen als Repräsentanzen des Staates Israel.

Dazu trägt Israel selber bei, da es sich – nachvollziehbarerweise – als Schutzinstanz und Fürsprecher der Juden in aller Welt sieht. Aber das ist eine Rolle, die für Deutschland immer heikler geworden ist. Israels Regierungspolitik entwickelt sich seit Jahren in eine nationalreligiöse Richtung. Man muss es deutlich sagen: Israel erlebt nicht erst seit der aktuellen Krise eine demokratische Zerreißprobe. Unter Premierminister Benjamin Netanjahu – seit 2009 an der Macht – definiert es sich einseitig als jüdisch und schafft zudem – per Siedlungspolitik und Annexion – immer mehr Fakten, die den so vielschichtigen Palästina-Konflikt verschärfen.

Niemanden wegen seines Glaubens stigmatisieren

Daraus können wir doch nur eines lernen: Um eine stabile, friedliche Demokratie zu sein, müssen Minderheiten geschützt und selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sein. Kritisieren wir gern Israel, aber tun wir es friedlich und erfüllen unsere eigenen Ansprüche. Leben wir stets unser Grundgesetz? Deutsche können nicht nur Christen oder Atheisten sein, sondern auch Muslime, Juden, Hindus oder Buddhisten. Beherzigen wir es, stigmatisieren wir niemanden wegen seines Glaubens. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einmal gesagt: „Sogar Irritierendes und Irres muss in der Demokratie geäußert werden können. (...) Wo aber Hass und Gewalt ins Spiel kommen; wo die Offenheit der Demokratie selbst angegriffen wird, da endet auch demokratische Toleranz.“ Wenn wir Antisemitismus verdammen, tun wir es nicht nur, weil es um Juden und die Vergangenheit geht. Es geht um unsere Zukunft. Um uns – als Menschen. Menschen, die – jeder für sich – erstmal an gar nichts schuld sind.