Flüge, Kreuzfahrten, Fleisch: Die niederländische Hauptstadt schränkt Werbung für besonders CO2-intensive Produkte im öffentlichen Raum ein.

In Amsterdam verschwinden derzeit Plakate für Billigflüge, Kreuzfahrten und Fleischprodukte aus dem öffentlichen Raum. An Bushaltestellen, auf Litfaßsäulen und in U-Bahn-Stationen soll künftig nicht mehr für Produkte geworben werden, die als besonders CO 2 -intensiv gelten. Die niederländische Hauptstadt verbindet dabei Dinge miteinander, die zunächst wenig gemeinsam haben: den Wochenendflug nach Barcelona, das Steak, den SUV oder die Kreuzfahrt im Mittelmeer.

Verboten wird all das nicht. Niemand muss auf Fleisch verzichten oder seine Flugreise absagen. Die Stadt greift an einer anderen Stelle ein: bei der Werbung. Betroffen sind damit weniger die Produkte selbst als die Bilder und Botschaften, die im Alltag präsent sind.

Symbol für Bewegungsfreiheit

Lange galt der Billigflug als Symbol europäischer Bewegungsfreiheit. Für wenige Euro nach Rom, London oder Barcelona zu fliegen, gehörte für viele selbstverständlich dazu. Auch Fleischwerbung war über Jahrzehnte vor allem Genuss- und Alltagswerbung. Grillabende, Burger oder Steaks standen für Freizeit, Wohlstand und Normalität. Nun tauchen diese Dinge zunehmend unter derselben Überschrift auf: hoher CO 2 -Ausstoß.

Damit verändert sich nicht der Alltag, wohl aber dessen öffentliche Darstellung. Städte beginnen, ihre Werbeflächen anders zu nutzen. Flugreisen, Kreuzfahrten oder Fleischwerbung werden nicht mehr nur als Konsumangebote betrachtet, sondern zunehmend auch unter Klimagesichtspunkten diskutiert. Die Debatte verschiebt sich damit stärker in den Alltag. Es geht nicht mehr nur um Heizungen, Emissionswerte oder Tempolimits, sondern auch um die Frage, wofür im öffentlichen Raum geworben werden soll.

Produkte bleiben erlaubt

Ein Vergleich mit dem Rauchen liegt dabei nahe. Auch Zigaretten verschwanden zunächst aus der Werbung, lange bevor sie aus Restaurants oder Büros verbannt wurden. In Amsterdam zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: Produkte bleiben erlaubt, ihre Bewerbung wird jedoch eingeschränkt.

Noch ist offen, wie weit diese Entwicklung reichen wird. Amsterdam ist nicht allein. Auch andere europäische Städte diskutieren über ähnliche Maßnahmen. Der Streit darüber verwundert auf den ersten Blick. Tatsächlich berührt er aber eine größere Frage: Welche Formen von Konsum sollen im öffentlichen Raum künftig noch selbstverständlich beworben werden?