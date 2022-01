Noch immer hat das neuartige Coronavirus die Welt im Griff. Experten erwarten, dass die Omikron-Variante Deutschland hart treffen wird. Sie könnte aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Pandemie bald endet.

Mehr als zwei Jahre sind vergangen seit ersten Berichten über eine mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Metropole Wuhan. Deutschland steht mittlerweile am Anfang der fünften Welle. Sie droht Fachleuten zufolge die bisherigen in den Schatten zu stellen, auch wenn rund um die neue Omikron-Variante noch vieles ungewiss ist. Manche fürchten dennoch: Hört das nie mehr auf mit den neuen besorgniserregenden Varianten, den vielen Erkrankten und Toten und dem Impfen?

Ausrotten lässt sich ein so ansteckender und verbreiteter Erreger wie Sars-CoV-2 laut Fachleuten aller Voraussicht nach nicht. Angenommen wird aber keine Pandemie-Dauerschleife. Sondern: Dass das Virus endemisch wird, also dauerhaft in einer Bevölkerung präsent bleibt. „Saisonale Schwankungen sind möglich“, erläutert der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk aus Halle. Aber epidemische Verläufe im Sinne eines langdauernden oder schnellen Anstiegs von Infektionszahlen würden im endemischen Zustand durch breit vorhandene Immunität ausgebremst.

Omikron auch für Experten überraschend

Das Immunsystem sieht sich dann nicht mehr mit einem neuartigen Erreger konfrontiert, sondern ist durch frühere Infektionen oder Impfungen gewappnet. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, spricht von einer Grundimmunität, die aufgebaut werden müsse. „Wenn sich ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger impfen lässt, haben wir den endemischen Status mit weniger schweren Krankheitsverläufen schneller“, sagte er.

Mit der Entdeckung von Omikron, die auch für Experten recht überraschend kam, könnte der Übergang in die Endemie sogar noch schneller gehen. Der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen sagte, dass angesichts der erwarteten hohen Fallzahlen und der darüber hinaus dann noch auftretenden Dunkelziffer von einem beschleunigten Durchlaufen der Infektion durch die Bevölkerung auszugehen sei. Zu erwarten sei, „dass auch Omikron wieder eine Immunantwort hervorruft und damit viele Menschen dann also Immunität aufbauen“.

Omikron schließt Immunitätslücken

Die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf schrieb auf Twitter, Omikron könne „unsere Exit-Welle & das ,Ticket’ in die endemische Situation“ werden. Es sei so ansteckend, dass es bald keine Menschen ohne Antikörper mehr gebe. Da Omikron den Impfschutz teils unterlaufe, kämen auch Geimpfte damit in Kontakt. Der Preis könnte aber hoch sein. Omikron schließe die Immunitätslücken in Rekordgeschwindigkeit, „aber leider nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden“, schrieb Eckerle. „Diese Immunität wird hier mit vielen Krankheits- & Todesfällen erkauft.“

In Deutschland sind im Unterschied zu Ländern wie Südafrika, wo Omikron entdeckt wurde, noch viele Menschen weder durch Impfung noch durch Infektion auf Sars-CoV-2 vorbereitet. Daher bleiben Sorgen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Die Sorge von Experten gilt auch der schieren Anzahl der zu erwartenden Fälle.

Keine Dauerpandemie

Wo genau Deutschland steht, dürfte sich RKI-Chef Wieler zufolge im Frühjahr zeigen. Das Interesse gilt der Verbreitung von Antikörpern gegen Corona in der Bevölkerung, sei es durch Infektion oder durch Impfung. Dies wird in Studien ermittelt. „Je höher der Anteil der Menschen mit Antikörpern im Frühjahr ist, desto besser sieht es aus für uns.“ Ende 2020, bevor es mit dem Impfen losging, hatten laut Wieler erst etwa zwei Prozent entsprechende Antikörper.

Befürchtungen einer Dauerpandemie mit immer wieder nötigem Impfen der ganzen Bevölkerung erteilte Charité-Virologe Christian Drosten Anfang Dezember eine Absage. „Das wird aufhören“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. Experten machen nach den bisherigen Erfahrungen aber auch deutlich: Prognosen zum weiteren Verlauf sind sehr schwierig. Die Virologin Sandra Ciesek sagte kürzlich, eine Lehre müsse sein: „Man kann leider nichts versprechen und nichts ausschließen.“