Was in Österreich schon seit 1989 gilt und in Deutschland seit 2000 Gesetz ist, wird jetzt auch im britischen Landesteil Wales eingeführt: Jegliche körperliche Bestrafung von Minderjährigen ist künftig illegal.

Regierungschef Mark Drakeford begrüßte die Einführung des Gesetzes als einen „historischen Tag“. „Im modernen Wales gibt es keinen Platz mehr für körperliche