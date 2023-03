Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bundestagswahl im September kann nach bestehendem Recht stattfinden. Aber die Reform, die wieder einen XXL-Bundestag bescheren dürfte, bleibt auf dem Prüfstand, könnte also noch fallen.

Man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Richter in Karlsruhe dem Eilantrag der Opposition stattgegeben hätten. Der Wahltermin 26. September wäre möglicherweise in